竹南警埋伏農田偵破偷剪電纜3案 台電頒18萬獎金

苗栗縣海線地區去年發生多起電纜線遭竊案件，不僅造成民生停電，也影響農田抽水、路燈等，令人深惡痛絕！由於竊賊鎖定偏僻地區下手，轄區竹南警方經多次埋伏、跟監，接連破獲3起電纜線竊案；台電苗栗區營業處今（12）日頒發18萬元破案獎勵金，肯定警方查緝成果。

今天上午，台電苗栗區營業處長顧育成率業務副處長王鳳漣、電務經理賴榮城及承辦人温文聰前往竹南警分局，由警分局長陳俞佐代表接受18萬元破案獎勵金，雙方並針對電纜線防竊工作交換意見，希望透過合作降低竊案發生。

台電表示，苗栗地區電纜線遭竊地點大多位於較偏僻地區，增加巡查及查緝難度。電纜線一旦遭剪斷，不只是台電財物損失，更可能造成區域停電，家庭用電、農田抽水機及路燈等設施都可能受到波及。竹南警分局偵查隊透過埋伏、跟監等方式，陸續偵破3起電纜線失竊案件，涉案竊嫌均移送法辦。

顧育成強調，穩定供電是台電重要任務，電纜竊案偵辦範圍廣、查緝工作量大，肯定竹南分局投入人力偵辦。台電未來將持續與警方合作，加強偏僻地區防竊及查緝，也透過破案獎勵制度鼓勵警方查緝電力設施竊案，降低竊纜造成的停電及公共安全風險。