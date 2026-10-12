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立法院經委會考察南寮漁港 鄭正鈐：三大建設取得具體進展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
立法院經濟委員會今在召委鄭正鈐安排下赴新竹南寮漁港考察。圖／鄭正鈐提供
立法院經濟委員會今在召委鄭正鈐安排下赴新竹南寮漁港考察。圖／鄭正鈐提供

立法院經濟委員會今在召委鄭正鈐安排下赴新竹南寮漁港考察，鄭正鈐說，三年來他持續協調與爭取，漁港三大建設取得具體進展，疏浚經費由每兩年約2500萬元增至每年約4000萬元，年均經費達原來的3.2倍；浮動碼頭與冷鏈倉儲兩項工程總經費合計逾2.7億元，預計明年開工。

立委洪毓祥、新竹市議員黃美慧、蕭志潔及吳旭豐辦公室代表也出席這次考察。漁業署長王茂城、水利署副署長王藝峰分別說明漁港淤積治理、相關建設及海淡廠工程進度。

黃美慧說，港區淤積嚴重，是漁民迫切需要解決的問題，希望中央積極推動改善，並加速浮動碼頭更新，保障漁民出海及停泊安全。

鄭正鈐指出，2023年接獲黃美慧反映港區淤積、漁民出海困難後，便舉行地方說明會，協調中央增加清淤經費；2024年再安排經濟委員會考察，並透過多次質詢，持續要求中央改善港區淤積與碼頭老舊問題。

鄭正鈐說，南寮漁港受到沿岸漂沙、風吹沙及河口輸砂等因素影響，除了增加疏浚經費，更須從源頭改善。他也將要求水利署參與頭前溪及鳳山溪河口輸砂治理，透過跨部會合作，降低港區反覆淤積的問題。

漁業署說明，2024年至明年每年編列約4000萬元辦理疏浚，港區淤積成因研究目前已進入最後階段，初步提出經費約6867萬元的北側防風定砂方案，作為後續改善方向。

浮動碼頭方面，鄭正鈐指出，既有設施長期受到淤積坐底、船舶碰撞及波浪衝擊，部分碼頭破損嚴重，僅靠局部修補已難以全面改善。漁業署表示，繼2024年核定2335萬元修復經費後，再規畫投入1億4958萬元，辦理碼頭更新、增設及底部整平清淤，預計明年開工、後年完工，施工期間將妥善安排漁船停泊，降低對漁民作業的影響。

新竹區漁會冷鏈倉儲工程總經費為1億2200萬元，由漁業署補助6100萬元、漁會自籌6100萬元，預計2027年開工、2029年完工啟用。鄭正鈐表示，冷鏈設施將完善漁獲卸貨後的保鮮與儲存機能，提升漁獲品質及運銷彈性，強化地方漁業競爭力。

針對海淡廠，鄭正鈐表示，廠區噪音及鹵水排放涉及漁民生活與生計，他早在2024年便促成水利署與新竹區漁會及漁民簽署救濟協議書，保障漁民權益。他也要求水利署多辦理地方說明會，充分與漁民溝通，並妥善辦理相關補償事宜。

水利署說明，已透過地方說明會及拜訪在地里長，持續與地方溝通，另以周邊環境改善工程落實睦鄰與地方回饋，目前已投入3743萬元辦理相關工程。

南寮漁港 鄭正鈐 考察 立法院 碼頭

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