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桃園環保局電廠敏感區域布建40組空品感測器 數據即時查詢

中央社／ 桃園12日電

桃園市政府環保局今天表示，已於9月完成國光電力公司周邊40組空氣品質感測器布建，監測數據已介接環境部「空氣網」，提供民眾及學校即時查詢，強化對區域空氣品質監測。

桃園市環保局發布新聞稿表示，感測器布建選址以「環境敏感區域」為導向，40處監測點中，39處設於龜山區忠義路二段、下湖街及樹人路等周邊主要幹道，另外特別於大崗國小校舍設置1處高維度監測點，建構周邊垂直網絡，透過監測數據即時公開，提供鄰近學校與民眾隨時掌握周邊環境狀況，發揮自主防護效能。

環保局指出，針對電廠等特定排放源，將透過環境監測、污染排放盤點、現場稽查與輔導改善等措施落實後續追蹤。一旦系統發出數據異常告警，就能輔助稽查人員迅速掌握異常時段與風向趨勢，視現場實況優先派員查核或列管追蹤，落實區域環境巡查。

環保局說，這次增設的40組感測器數據將融入既有1100點空氣品質感測網絡進行綜合分析，作為區域熱點判斷與稽查排程依據，未來將持續推動環境數據透明化，提升科技稽查效能，守護桃園市民的生活環境與健康。

環保局 感測器 空品 桃園 電廠

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