注意荷包！竹市新增6處科技執法 明年1月12日啟用

新竹市地狹人稠，市府為提升交通秩序與行人安全與停讓文化的友善行人政策，新竹市警方新增建置6處科技執法設備（2處固定式、4處移動式）並遷移1處原設置移動式科技執法，即日起至明年1月11日實施宣導期，並自明年1月12日起啟用執法。警方說，此舉是市府積極推動「人本交通」理念的重要一環，透過科技手段有效改善交通違規行為，保障市民及行人安全。

新竹市警察局說明，新增6處路口及取締項目，其中固定式科技執法2處以「闖紅燈及未停讓行人」違規為取締標的，擇定「中山路/北大路/四維路口」及「西大路/食品路/寶山路口」等2處易肇事路口；移動式科技執法4處以取締「闖紅燈」違規為取締標的，擇定「光復路/建中路口」、「中華路/民生路」口、「中華路/中山路口」及「經國路/水田街口」等4處闖紅燈肇事較多路口。另考量中華路二段與林森路口科技執法已有成效，將設備移置至南大路與公竹路口，取締「未停讓行人」違規，宣導及正式執法日期與上述6處相同。

市長高虹安表示，設置科技執法並非是為了處罰，而是為了保障市民的交通安全，培養安全的用路習慣及觀念，藉由市府及市民共同努力，一同打造優良的交通環境，這次科技執法系統的推行不僅是提升交通執法的現代化，也是對行人安全的重視與承諾。他呼籲市民與駕駛朋友遵守交通規則，行車確實停讓、行人通行守規，共同創造一個安全、友善的交通環境。

警察局局長陳源輝強調，執法的目標是為了防制交通事故及保障市民的交通安暢，也呼籲駕駛朋友行經路口或行人穿越道務必「慢、看、停」，注意有無行人穿越，行人也要在合法的地方穿越，行經路口「停、看、聽」，讓「人本交通」的核心落實在道路的每一處。未來就移動式科技執法將持續檢討並滾動調整執法地點，將相關設備轉移至其他肇事或違規嚴重的路段，以發揮科技執法的最大效益。