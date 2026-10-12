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新竹青草湖秋焰祭登場 蠟筆小新現身璀璨煙火照亮夜空

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2026新竹市青草湖秋焰祭結合人氣作品「蠟筆小新」，活動期間將推出湖畔煙火秀。圖／新竹市政府提供
2026新竹市青草湖秋焰祭結合人氣作品「蠟筆小新」，活動期間將推出湖畔煙火秀。圖／新竹市政府提供

備受矚目的「2026新竹市青草湖秋焰祭」，昨於青草湖風景區盛大開幕，由市府舉行啟動儀式，替為期18天的秋日盛會揭開序幕。現場吸引大批市民與遊客湧入，除一睹熱門作品「蠟筆小新」的療癒魅力外，也共同見證首場湖畔煙火秀「青湖秋夜·光影物語」點亮新竹夜空的絢麗時刻。

市長高虹安表示，市府團隊積極活化青草湖周邊休憩環境，今年特別結合人氣作品「蠟筆小新」，期望打破傳統觀光形式，創造親子同樂與年輕族群喜愛的旅遊提案。「2026青草湖秋焰祭」不僅提供豐富的視覺饗宴，市府亦完善規畫周邊交通與接駁服務，歡迎全台民眾把握展期，前來青草湖感受專屬新竹的秋日愜意氛圍。

高虹安指出，活動期間將推出6場湖畔煙火秀，分別於10月11日、17日、18日、24日、25日及26日19時20分施放，每場長達300秒，為青草湖夜間景致增添璀璨亮點。此外，每日17時起，每隔半小時安排一場湖畔燈光秀，透過光影與水岸景色交織，呈現青草湖不同於白日的夢幻風貌。

城市行銷處指出，今年秋焰祭以「十月舒湖 Chill」為主題，巧妙結合自然環境與童趣裝置。民眾除了能在湖畔捕捉斜躺水上的巨型小新氣偶外，還能參與假日限定的「舒湖Chill市集」與豐富的展演活動，除了美食小吃、手作體驗、周邊快閃店及多元舞台演出，還有川劇變臉、魔術秀、泡泡秀、高空踢碗、親子氣球秀、雜耍扯鈴、陀螺特技及街頭演唱等，讓民眾從白天到夜晚都能盡情享受湖畔樂趣。

成銷處指出，10月9日至26日青草湖秋焰祭期間，為便利民眾前往，活動期間亦貼心規畫免費接駁車服務，往返新竹火車站後站及青草湖會場。歡迎民眾多加利用公共運輸工具前往，最新消息請鎖定「新竹市政府」及「跟風玩新竹」粉絲專頁。

備受矚目的「2026新竹市青草湖秋焰祭」，昨於青草湖風景區盛大開幕。圖／新竹市政府提供
備受矚目的「2026新竹市青草湖秋焰祭」，昨於青草湖風景區盛大開幕。圖／新竹市政府提供

2026新竹市青草湖秋焰祭結合人氣作品「蠟筆小新」，活動期間將推出湖畔煙火秀。圖／新竹市政府提供
2026新竹市青草湖秋焰祭結合人氣作品「蠟筆小新」，活動期間將推出湖畔煙火秀。圖／新竹市政府提供

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