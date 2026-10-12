苗栗竹南地區14日現場徵才活動 20家逾1100個職缺供選擇

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署10月14日上午9點至下午1點，在竹南科學園區行政服務中心2樓（竹南鎮科研路36號）舉辦苗栗地區現場徵才活動，20家企業釋出超過1100個職缺，提供多元選擇，民眾只要現場填寫求職登記及參與面試，即可領取限量好禮。

苗栗地區14日現場徵才活動，集結半導體封裝測試、晶圓材料、半導體設備及光電等科技產業，包括超豐電子、矽品精密、弘塑科技、義為、環球晶圓、中美矽晶、鼎元光電及恩茂科技等，職缺涵蓋研發、設備、製程、測試、品保、軟體及生產管理等專業領域。

其中，恩茂科技開出最高月薪6萬元的生管人員及6.5萬元的氬焊手焊人員職缺，矽品精密測試工程師起薪達5.2萬元，從研發設計、設備技術到生產管理，各類專業職務皆有招募需求，提供不同專長與經驗的求職者多元就業選擇。

桃竹苗分署苗栗就業中心指出，除半導體與高科技產業外，也邀集冠軍建材、立康生醫、奇星精密及承化實業等企業，提供企畫、業務、品管及技術員等職缺，其中，冠軍建材企畫職缺月薪4萬元起，民生服務與餐飲零售方面，和德昌（麥當勞）、安心食品（摩斯漢堡）及全聯實業亦推出正職、儲備幹部及兼職職缺，麥當勞餐廳襄理起薪4.1萬元，並享有績效獎金，摩斯漢堡營運儲備幹部月薪最高4.4萬元（獎金另計），兼職計時人員時薪最高241元。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部為協助中高齡者及高齡者能續留或重返職場，及減緩中高齡者及高齡者因年齡增長所產生的身體及心理工作負擔，對於雇主及中高齡勞工提供不同協助措施，公立就業服務據點、銀髮人才資源中心，及銀髮人才服務據點等網絡可提供資源運用，請至「45⁺就業資源網」查詢，或專線0800-777888洽詢。