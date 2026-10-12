星期評論／桃園廣設轉運站 通勤配套要跟上

桃園市推展交通廣設轉運站，近期除了龍潭轉運站啟用，機捷Ａ２１微型轉運站也將在十一月二日啟動服務，開放上下車載客。然而，硬體到位，軟體配套也要做足，否則便民措施反成通勤阻力，還沒聽到稱讚，先收到抱怨。

龍潭轉運站九月卅日正式通車營運，市府喊出一天將有七百班公車客運提供服務，包括七條國道客運往返新北、新竹，另有十八條市區客運、二條免費公車及二條桃小巴路線營運停靠；地方民眾歡心長久期盼終於落實，但正式上路第一天就罵聲連連，抱怨路線調整增加通勤負擔。

桃園市區公車「七○九」每天往返龍潭與新北永寧轉運站，是桃園城際疏運運量最大的路線，因配合龍潭轉運站啟用，路線取消龍潭運動公園，民眾轉到其他站搭車，結果上班遲到。另有民眾到轉運站搭車，沒想到進站公車竟然已經客滿，想擠也擠不上去。

其實，類似情況早在八德轉運站啟用時就發生過。民眾抱怨七一三、七一五、七一七等往新北永寧的城際公車繞停轉運站，通勤時間增加差點遲到，到轉運站搭車也沒座位，經多次調整才改善。

同樣的問題，第一次發生是凸顯事前規畫不足，第二次發生則代表沒記取教訓；公共建設動輒上億，無論政府宣傳設施多便利、服務多豐富，民眾感受不到也是枉然。

轉運站的規畫不能只看硬體設施，周邊軟體配套也應事前做足。在調整路線方面，不妨傾聽民眾想法再做調整，事前做好溝通總比事後挨罵再調回原規畫來得好。

桃園市目前除了經國、八德、龍潭三大轉運站與桃園區國際路微型轉運站，機捷Ａ２１微型轉運站昨天宣布十一月二日啟用，而大溪區埔頂轉運站也預計明年一月完工。市府多項交通建設齊發，相關配套應在建設期跟著規畫做好配套才是上策，免得一上路就背罵名。