聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／桃園廣設轉運站 通勤配套要跟上

聯合報／ 本報記者陳俊智

桃園市推展交通廣設轉運站，近期除了龍潭轉運站啟用，機捷Ａ２１微型轉運站也將在十一月二日啟動服務，開放上下車載客。然而，硬體到位，軟體配套也要做足，否則便民措施反成通勤阻力，還沒聽到稱讚，先收到抱怨。

龍潭轉運站九月卅日正式通車營運，市府喊出一天將有七百班公車客運提供服務，包括七條國道客運往返新北、新竹，另有十八條市區客運、二條免費公車及二條桃小巴路線營運停靠；地方民眾歡心長久期盼終於落實，但正式上路第一天就罵聲連連，抱怨路線調整增加通勤負擔。

桃園市區公車「七○九」每天往返龍潭與新北永寧轉運站，是桃園城際疏運運量最大的路線，因配合龍潭轉運站啟用，路線取消龍潭運動公園，民眾轉到其他站搭車，結果上班遲到。另有民眾到轉運站搭車，沒想到進站公車竟然已經客滿，想擠也擠不上去。

其實，類似情況早在八德轉運站啟用時就發生過。民眾抱怨七一三、七一五、七一七等往新北永寧的城際公車繞停轉運站，通勤時間增加差點遲到，到轉運站搭車也沒座位，經多次調整才改善。

同樣的問題，第一次發生是凸顯事前規畫不足，第二次發生則代表沒記取教訓；公共建設動輒上億，無論政府宣傳設施多便利、服務多豐富，民眾感受不到也是枉然。

轉運站的規畫不能只看硬體設施，周邊軟體配套也應事前做足。在調整路線方面，不妨傾聽民眾想法再做調整，事前做好溝通總比事後挨罵再調回原規畫來得好。

桃園市目前除了經國、八德、龍潭三大轉運站與桃園區國際路微型轉運站，機捷Ａ２１微型轉運站昨天宣布十一月二日啟用，而大溪區埔頂轉運站也預計明年一月完工。市府多項交通建設齊發，相關配套應在建設期跟著規畫做好配套才是上策，免得一上路就背罵名。

桃園 機捷 公車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園機捷A21微型轉運站11/2啟用 國道客運進駐、首創夜間桃小巴達機場

中央補助縮水 雙層客運恐延後上路

桃園藍營最強母雞 張善政假日連跑5場議員參選人、後援會輔選造勢

國慶搭客運省下1個便當錢！最高57折 轉乘指定公車再免費

相關新聞

星期評論／推動新國際機場 先妥善運用小港離峰

高雄小港機場存在宵禁，被認為限制高雄航空客、貨運發展，市長陳其邁及高雄市長參選人賴瑞隆，都喊話增設無宵禁的第二國際機場，但檢視小港機場時間帶，上午十點後至下午四點前時段，國際線仍有不少空檔，凸顯離峰時間帶仍待妥善運用，當務之急應先優化客、貨效能，否則在新建航廈同時又規畫新機場，恐有資源重複的質疑。

南投茶博 人潮、買氣創16年新高

二○二六南投世界茶業博覽會昨閉幕，累計至國慶日，吸引逾一二八萬人次、銷售金額逾二點四億元，創十六年來新高，縣長許淑華循傳統封茶，並與印度駐台代表德寧瀚等交流茶藝。桃園舉行的台灣設計展也在昨晚閉幕，由市立美術館外的大型光影藝術展演畫下完美句點。

星期評論／桃園廣設轉運站 通勤配套要跟上

桃園市推展交通廣設轉運站，近期除了龍潭轉運站啟用，機捷Ａ２１微型轉運站也將在十一月二日啟動服務，開放上下車載客。然而，硬體到位，軟體配套也要做足，否則便民措施反成通勤阻力，還沒聽到稱讚，先收到抱怨。

雙北跨市交界 治理斷點轉為合作案例

雙北是共同生活圈，交界處治理議題是重中之重。新北新店區水源快速道路旁堤外道路是往返景美溪河濱、自行車道及碧潭重要節點，被視為串聯雙北河岸最後一哩路，民眾反映該處照明不足、雜草叢生，雙北市府協調分工後，近期著手改善，易被忽略的治理斷點轉為雙北合作案例。

專家建議雙北行政邊界微整

北市景美國小坐落在與新北新店區交界的景美橋頭，地址是景文街一○八號，但景文街一四六巷卻在新北水源快速道路下新店環河路，交界處不乏類似狀況，新北有建案「橫跨」雙北界線，同一個社區有兩款門牌。專家建議，雙北有必要進行一次「行政邊界微整」。

星期評論／違規罰鍰專款專用 勿蹈「以罰代管」覆轍

交通部近期修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，要求縣市政府將違規罰鍰專款專用，比率從至少百分之十二拉高至百分之百。看似順應民意的政策變革，本質上恐流於形式主義，若未能精確釐清使用範圍及落實駕駛源頭教育，終難擺脫「開罰愈多、事故未減、民怨四起」的惡性循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。