醫師郭健中與專業教練領隊帶路 竹北百人齊聚「雙杖漫步西區」

由黑皮漾家園 Happy Young Family 主辦的「雙杖漫步竹北西區」活動，今天在竹北市新崙公園登場，吸引超過百位民眾參與。活動結合健走杖運動、健康促進與在地文化走讀，規畫2公里及3.5公里兩條路線，帶領民眾在專業師資指導下運動健身，並認識竹北西區的歷史人文。

現任竹北市民代表、黑皮漾家園園長陳秀玲表示，舉辦活動不只是推廣健走杖運動，也希望結合健康、學習與地方文化，讓不同年齡層的居民透過步行，重新認識生活的土地。

活動由竹北歡樂青春健走團指導老師譚麗玲規畫，邀請具醫療、運動及健康促進專業背景的講師帶隊，包括康寧醫院醫師、2018年創辦不倒翁學校的郭健中，長期投入健走杖運動、肌少症預防及長者防跌訓練；台灣健走杖運動推廣協會創會理事長黃淑鳳，具日式健走杖及北歐式健走教練資格；大健康產業整合發展協會理事長蘇雍賀，以及健走杖運動指導員講容，共同推廣健康生活。

活動從新崙公園出發，沿豆子埔溪前行，帶領民眾走訪農田、水圳與傳統聚落，感受竹北從農業社會發展為現代城市的歷程。其中，3.5公里路線更走訪大同米行、新社及采田福地，透過實地走讀與地方故事介紹，認識竹北西區的產業、信仰及文化特色。

陳秀玲指出，竹北近年快速發展，但農田、水圳、傳統產業與信仰文化，仍是地方重要的生活記憶，希望透過走讀，讓居民放慢腳步、發現家鄉故事，也增進社區交流。

她表示，健走杖運動透過雙杖輔助步行，搭配專業指導，讓民眾學習有系統的運動方式，中高齡族群也可依自身健康狀況，選擇適合的運動強度，逐步培養規律運動習慣。

活動規畫2公里及3.5公里兩條路線，帶領民眾在專業師資指導下運動健身，並認識竹北西區的歷史人文。圖／市民代表陳秀玲提供