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桃園機捷A21微型轉運站11/2啟用 國道客運進駐、首創夜間桃小巴達機場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政到A21微型轉運站了解完工後營運啟用準備進度。記者鄭國樑／攝影
張善政到A21微型轉運站了解完工後營運啟用準備進度。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午前往中壢區視察A21微型轉運站完工狀況，並表示A21微型轉運站11月2日啟用，除串聯既有市區公車與國道客運服務，和欣客運往返中南部的2條國道客運路線也將調整進駐，並導入桃園客運全電動巴士提供市區公車服務。

張善政並宣布為便利搭乘紅眼班機的旅客往返機場，市府特別規畫「A21微型轉運站往返桃園國際機場的「夜間貓頭鷹」桃小巴，銜接機場捷運深夜收班後的交通需求，進一步完善公共運輸轉乘服務。夜間貓頭鷹桃小巴後續將依實際搭乘情形，評估擴大至其他轉運站；市府也持續擴充桃小巴路網，目前規畫先擴增至120條路線，並以明年底達200條為目標，持續補足公共運輸接駁缺口，提供市民更多元、便利的交通選擇。

張善政表示，機捷中壢A21環北站旁邊的微型轉運站原本就是候車亭，而且有具規模的汽機車停車場，因此可以規畫到位的轉乘服務，市府把原來的候車亭調整成微型轉運站，與機捷環北站的功效相得益彰。微型轉運站啟用後，​國道北上的大客車像和欣客運從「中壢、新屋」交流道下來，彎進微型轉運站，然後由上中豐交流道繼續往北；南下路線為反向行駛。  

交通局長張新福指出，A21微型轉運站原為簡易候車亭，鄰近國道1號中豐交流道及機場捷運A21環北站，周邊設有汽車停車位96席、機車停車位516席及YouBike租賃站。此次升級後，站體增設候車空調、無障礙廁所、座椅、售票空間及公車動態資訊系統，並由和欣客運負責營運管理及維護，提升旅客候車與轉乘便利性。

交通局進一步說明，轉運站目前已有1A、135、5623、5623B等4條市區公車路線，以及9025A國道客運路線停靠，可往返桃園、楊梅及台北松山，平日提供43班次、假日24班次，既有服務不受影響。11月2日起，和欣客運7504「板橋－中壢－台中」，及7505「板橋－中壢－台南（高雄）」2條國道客運路線將調整進駐；另新闢「A21－桃園機場」夜間貓頭鷹桃小巴，配合機場捷運營運時間，每日晚間11時至翌日上午6時提供服務，每日規畫10至12班次，補足深夜往返機場的公共運輸需求。

張善政表示A21微型轉運站首創貓頭鷹桃小巴，機捷收班後，桃小巴接替轉運乘客往返桃園國際機場。記者鄭國樑／攝影
張善政表示A21微型轉運站首創貓頭鷹桃小巴，機捷收班後，桃小巴接替轉運乘客往返桃園國際機場。記者鄭國樑／攝影

國道客運 機場 桃小巴 機捷 桃園

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