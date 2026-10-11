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南寮漁港停車場電源跳脫 繳費、出口設備故障民眾受困

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
圖為南寮漁港資料畫面。聯合報系資料照
圖為南寮漁港資料畫面。聯合報系資料照

新竹市南寮漁港停車場昨天發生電源總開關跳脫，導致繳費機、出口設備暫時無法運作，民眾無法順利離場，網友抱怨繳費機故障、線上掃碼繳費也查無資料，甚至得透過對講機等待人工協助。新竹市政府交通處表示，接獲通報後已要求委外營運廠商修復，目前已恢復供電，系統正常運作，後續將督導廠商加強設備維護及應變處置。

有網友在社群平台發文表示，南寮漁港停車場當時出現車輛排隊、無法離場的情況，不僅繳費機故障，出口設備也無法正常運作，連線上掃碼繳費都查無資料，讓不少車輛受困。

另有網友指出，現場雖有另一個出口，但疑似閘門原本就有故障，僅放置三角錐，移開後便直接開車離場，也有人抱怨，透過繳費機對講機聯繫工作人員時，等了一段時間才有人接聽，現場人員忙著逐車處理繳費，效率不佳，並擔心停車費後續如何計算。

新竹市政府交通處表示，南寮漁港停車場昨天上午因電源總開關跳脫，造成繳費及出口設備暫時無法運作，市府獲報後已立即要求委外營運廠商修復，目前已恢復送電，系統正常運作。後續將持續督導廠商加強設備維護及異常狀況的應變處置，避免類似情形再次發生。

南寮漁港 停車場 繳費機

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