林慈愛爭取原民歲時祭儀交通補助 高虹安：減輕族人負擔、明年實施

新竹市議員林慈愛建議推動「原住民族歲時祭儀跨縣市返鄉交通費補助」，市長高虹安表示，原住民族歲時祭儀是族人與部落維繫情感、傳承文化的重要活動，市府認同降低族人返鄉交通負擔的重要性，已責成民政處參考已開辦縣市補助方案，並試算推動補助所需預算及財源研議相關補助方案，預計於明年度規畫推動實施，鼓勵設籍新竹市的原住民族人返鄉參與歲時祭儀。

高虹安指出，許多原住民族人因就學、就業長期居住都市，返鄉參與部落祭儀除了是「回家」，更是認識自身族群文化、與家人及部落建立連結的重要過程。市府希望透過具體的交通支持，降低族人返鄉的經濟負擔，讓更多族人尤其是年輕世代，有機會親自走進部落、參與祭儀，讓文化傳承不只停留在記憶，而能持續發生在日常生活中。

各族歲時祭儀時間有所不同，因此補助制度將以尊重各族文化及實際祭儀期程為原則規劃。未來規劃將參考原住民族各族歲時祭儀放假日期作為政策規劃依據，依不同族群祭儀時間及文化特色，研議返鄉補助適用期間。

高虹安說明，有關申請方式，市府也將參考已開辦縣市方案，研議申請資格、補助範圍、交通方式、補助額度及申請期限等內容，並評估由族人就近至三區公所辦理申請，讓申請程序更加便利，降低族人申辦往返及行政作業負擔。

高虹安強調，原住民族文化是新竹市多元文化的重要一環，未來將持續從福利、文化及族群支持等面向完善相關措施。歲時祭儀返鄉交通補助不僅是減輕一趟返鄉旅程的交通費用，更希望成為支持族人「返回原鄉部落參與文化傳承」的實際行動，讓身在城市的族人能與部落持續保持連結，攜手讓原住民族文化在世代之間延續下去。