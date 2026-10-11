出嫁女兒納入應計人口 苗栗縣政府：社福資格審查更具公平及性平性

出嫁女兒是否納入社會福利資格審查家庭應計算人口？內政部社福考核發現各地有不同標準，「一國多制」造成寬鬆不一，苗栗縣政府要求審查落實社會救助法，「一親等之直系血親」列入家庭計算人口範圍，核計財產、收入，認為更具公平及性別平等性。

「年度總清查並未變更既有法定審查標準」！縣府社會處強調，除了落實社救法規範，且兒子、女兒目前法律都相同有扶養義務、繼承權等，出嫁女兒納應計人口，雖有可能影響福利資格，相對的也有可能因此符合條件。

各縣市政府最近啟動社福資格年度總清查作業，苗栗縣包括列冊低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、特殊境遇家庭子女生活津貼，約1萬7000件、2萬1000人，目前鄉鎮市公所辦理初審中，縣府特別要求出嫁女兒必須納入家庭應計算人口，也引發討論。

社會處指出，傳統觀念把出嫁女兒視為夫家的人，各地審查福利資格時，有些並末把出嫁女兒納入家庭應計人口，內政部今年社福考核提出糾正，社會處要求公所初審時做好把關，根據社救法規定，家庭財產、收入應計算人口範圍，除申請人外，包括配偶、一親等之直系血親、同一戶籍或共同生活之其他直系血親，及認列綜合所得稅扶養親屬免稅額之納稅義務人。

其中，一親等之直系血親並未分男、女，因此出嫁女兒必須納入家庭應計算人口範圍，不過，社救法有排除規定，包括未共同生活，且無扶養能力之已結婚直系血親卑親屬等，對於民眾提出的特殊家庭狀況或資格認定疑義，將依相關法令及個案具體事證進一步查明，符合法定要件的前提下綜合認定，以維護審查公平性及民眾合法權益。