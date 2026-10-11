龍岡旗海飄揚 孤軍後裔張老旺：多活一年 就多辦一年

雙十國慶，桃園龍岡旗海飄揚；滇緬孤軍後裔張老旺舉辦國慶升旗第卅二年，今年他二度動心臟手術花光積蓄，差點停辦，桃園市府提供五萬面國旗支援，也有支持者默默捐款。張老旺昨說，他已八十四歲，只要多活一年，就會多辦一年升旗典禮。

張老旺幼時生活艱辛坎坷，國共內戰時期，常隨父親、滇緬孤軍游擊大隊長張建生作戰遷徙移動。一九四九年，共軍入滇，其父部隊退入緬甸，一家人一度走散，是其母帶著他與二歲弟弟四處奔波尋人才團圓。後來，其母縫製了一面國旗交給部隊傳令，囑咐「如果張建生戰死，就將旗子插在一旁。如果活著，就將旗子插在山頭」，寓意「國旗在哪、家就在哪」。

一九五三年，張老旺一家輾轉撤退來台生活，其父過世後，他在整理遺物時發現當年那面國旗，想起童年戰亂點點滴滴，深感「有國旗庇護，全家人才能平安來台」，於是發願掛國旗掛到終老，雙十國慶辦升旗典禮喚起愛國之心。

桃園國旗屋雙十國慶升旗典禮，由滇緬孤軍後裔張老旺（前排右三）操辦，已邁入卅二年，現場旗海飄揚，民眾拿起手機拍照留念。記者江婉儀／攝影

國旗屋升旗典禮邁入卅二年，過去不乏各政黨重要人士參與，今年因張老旺心臟手術花光積蓄，原本面臨停辦命運，但立委呂玉玲將狀況轉告市長張善政，促成雙方首度合作，除了市府提供五萬面國旗，也有不具名的支持者默默捐款贊助。

張善政表示，國旗屋升旗典禮是台灣民間自主發起、規模最大的升旗典禮，張老旺第一次同意市府跟區公所能表達一點心意，今年龍岡的國旗也是歷年最多。市府會繼續支持張老旺，希望桃園會更好，也承諾未來四年市府團隊會繼續打拚。

張老旺則感謝大家共襄盛舉，強調只要自己多活一年，就會多辦一屆升旗典禮；龍岡萬旗飄揚景象將展示到十月卅一日，想要拍照打卡的民眾要把握機會。