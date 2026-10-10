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藍白互動再受矚目！邱臣遠競總明成立 陳見賢、高虹安送花力挺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長參選人邱臣遠競選總部明日正式成立，現場已陸續收到新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等政壇人士致贈花禮。圖／邱臣遠競選團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠競選總部明日正式成立，現場已陸續收到新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等政壇人士致贈花禮。圖／邱臣遠競選團隊提供

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競選總部明天成立，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等大咖陸續送上花禮祝福。總部也打破傳統選戰空間，設置親子友善區及「神隊友留言牆」，讓家長帶孩子來也能輕鬆交流，並直接蒐集市民對市政的意見與期待。

邱臣遠競選辦公室指出，競選總部以民眾黨活力藍色與白色為基底，搭配木質元素，希望營造明亮、清新的空間，讓市民能自在走進總部交流。

其中一大亮點是專為家庭族群規畫的「親子友善空間」，現場鋪設地墊，並提供益智玩具及童書繪本，讓家長帶著孩子前來時，孩子有遊戲、閱讀的空間，家長也能坐下交流生活想法，呼應邱臣遠推動「友善育兒、安心成家」的主張。

總部另設置「神隊友留言區」互動牆，邀請市民寫下對生活周遭的觀察、市政議題疑問及建議。團隊表示，競選總部不只是宣傳政見的場所，也希望成為匯聚民意的據點，市民留下的提問與期待都會記錄、整理，作為未來政策研擬參考。

邱臣遠表示，感謝陳見賢及政壇前輩、好友的勉勵與祝福，「每一盆花禮、每一句鼓勵，都是推動團隊不斷向前的動力」邱臣遠說，政治的本質是服務與傾聽，競選總部成立只是起點，未來團隊將持續以務實、理性的態度，結合市民意見，提出市政政策。

竹北市長參選人邱臣遠競選總部明日正式成立，現場已陸續收到新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等政壇人士致贈花禮。圖／邱臣遠競選團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠競選總部明日正式成立，現場已陸續收到新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等政壇人士致贈花禮。圖／邱臣遠競選團隊提供

竹北市長參選人邱臣遠競選總部明日正式成立，現場已陸續收到新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等政壇人士致贈花禮。圖／邱臣遠競選團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠競選總部明日正式成立，現場已陸續收到新竹縣副縣長陳見賢、新竹市長高虹安等政壇人士致贈花禮。圖／邱臣遠競選團隊提供

邱臣遠競選總部設置「神隊友留言區」互動牆，邀請市民寫下對竹北市政的意見及期待，作為政策研擬參考。圖／邱臣遠競選團隊提供
邱臣遠競選總部設置「神隊友留言區」互動牆，邀請市民寫下對竹北市政的意見及期待，作為政策研擬參考。圖／邱臣遠競選團隊提供

邱臣遠競選總部設置親子友善空間，提供地墊、益智玩具及童書繪本，希望讓家長帶著孩子前來也能自在交流。圖／邱臣遠競選團隊提供
邱臣遠競選總部設置親子友善空間，提供地墊、益智玩具及童書繪本，希望讓家長帶著孩子前來也能自在交流。圖／邱臣遠競選團隊提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 邱臣遠 高虹安 陳見賢

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