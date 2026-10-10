全國最大燃氣發電場在桃園 市府訂新政納管顧空品

桃園市政府為維護沿海空氣品質，訂定「桃園市大潭濱海特定工業區與觀音產業園區空氣品質維護區移動污染源管制措施」，限制園區使用柴油引擎施工機具條件及20年以上柴油客貨車進出，辦法近日已經預告，最快明年7月1日上路。

桃園自2022年推動空氣品質維護區，先後納管桃園國際機場、林口長庚醫院、中華郵政物流園區及華亞科技園區等地，近期則把重心擺在沿海，繼桃園科技工業園區與環保科技園區明年元旦納管，近日再增加大潭濱海特定工業區與觀音產業園區。

市府指出，大潭濱海特定工業區配合國家電源開發及紓解北台灣供電壓力，目前規模是全國第一、世界第四的燃氣發電廠，經濟部觀音產業園區則是綜合性工業園區，涵蓋電子製造、生物科技與智慧物流等產業，二者皆屬觀發展重要核心，但考量柴油車隨車齡增加、零件老化，疏於保養恐潛藏汙染風險，因此有必要納管。

管制範圍雖然包括2大園區，但台61西部濱海快速公路與台66東西向快速公路除外；管制項目則是全時段禁止柴油引擎施工機具及出廠20年以上的柴油大客車、貨車進入管制範圍，違者依空汙法裁處，但具有桃園市政府排煙檢測合格、具有清潔排放自主管理標章者或經桃園市政府同意者不受此限。

市府表示，新措施是為了提升桃園空氣品質，維護市民健康，草案已上網公告，正在收集各界意見調整細節，預計明年7月1日實施。