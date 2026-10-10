影／苗栗最強演唱會10月下旬連兩晚在小巨蛋登場 網友索票販售將法辦

苗栗縣10月23、24日將一連兩晚在苗栗巨蛋體育館舉辦「山釀青春」大型演唱會，邀請著名藝人白冰冰和寶弟等大咖主持，兩場演唱會採索票入場，並於10月8日下午4點起開放免費索票，每人限索4張。 苗栗警分局執行網路巡邏勤務，發現有人在網路社群貼出「售山釀青春演唱會門票」訊息，已違反社會秩序維護法相關規定，警方將通知PO文者到案說明並移請主管機關裁處。

苗栗警分局初步調查，PO文者將縣府免費索票的演唱會門票，以300至500元不等於網路販售，目前警方已掌握貼文者IP及身分，對方疑涉犯社會秩序維護法第64條第2款及文化創意產業發展法第10條之一規定，將通知對 方到案說明後移請主管機關裁處。

苗栗警分局提醒民眾，請透過正當管道取得合法票券，切勿購買任何來路不明之轉售門票，以免遭受詐騙或引發消費糾紛。民眾若發現網路上有任何涉嫌販售黃牛票、加價轉售等違法情事，請逕向主管機關檢舉或向警察單位報案，期盼全民攜手杜絕不法，共同營造公平公正的運動賽會及藝文欣賞環境。

苗栗縣政府勞青處表示，山釀青春演唱會已連續舉辦4年，縣長鍾東錦上任後有些重大調整，邀請藝人和節目安排都盡量滿足不同年齡層與不同族群的期待，今年除卡司堅強，還特別邀請白冰冰等大咖主持人精彩串起演唱會，絕無冷場，山釀青春演唱會去年在12月舉辦，還被網友稱為「苗栗年底最強演唱會」。

接連兩天的演唱會，10月23日晚間率先登場的是「魅栗經典」演唱會，邀藝人有明亮、黃妃、黃連煜、張涵雅與吳宗憲等人，最後由齊豫壓軸；24日晚接棒的是「魅栗青春」演唱會，請來藝人Givemefive少女隊、陳思瑋、林福臨＆張詠潔、蔡亞露、艾薇，演唱會由搖滾天團玖壹壹壓軸演出。

兩場演唱會入場券10月8日下午4點起在苗北藝文中心、青年創業指揮部及苗栗火車站前站廣場3處定點同步開放免費索票，每人限索4張，索完為止，歡迎熱愛音樂的鄉親和全國民眾，踴躍索票一起嗨翻苗栗巨蛋。

苗栗縣10月23、24日將一連兩晚在苗栗巨蛋體育館舉辦「山釀青春」大型演唱會，邀著名藝人白冰冰和寶弟等大咖主持。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣10月23、24日將一連兩晚在苗栗巨蛋體育館舉辦「山釀青春」大型演唱會，邀著名藝人白冰冰和寶弟等大咖主持。圖／苗栗縣政府提供