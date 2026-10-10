流浪犬絕育回置不能「放了就算」 張育慈籲訂評估、追蹤標準

新竹縣動物保護防疫所今舉辦世界狂犬病日宣導活動，提供犬貓免費疫苗及寵物登記。竹北東區議員參選人張育慈以自身領養及救援經驗，主張縣府應主動出擊推動家犬絕育，並建立流浪動物異地回置標準及追蹤機制，從源頭減少流浪動物。

新竹縣動保所今天上午舉辦「世界狂犬病日宣導活動－毛齊來打」，張育慈也到場參與。她表示，家中領養一貓一狗，其中米克斯黑狗「黑寶」過去曾流浪，被收容所捕捉絕育後，卻未回置原本生活地點，讓她更加關注流浪動物回置制度。

張育慈指出，她過去也投入流浪動物救援，協助動物就醫、送養，但在第一線深刻感受到，「救得了眼前這一隻，卻擋不住下一窩小狗在路邊出生」，因此救援只是後端處理，真正要解決問題，仍須從源頭管理著手。

她表示，街頭幼犬不少來自放養、鍊養戶外且未絕育的家犬。台灣懷生相信動物協會今年公布數據顯示，新竹縣市推動高強度絕育3年，幼犬入所量減少77%，顯示主動絕育具有成效。她主張，絕育政策不能只等待飼主自行申請，縣府應投入穩定預算與人力主動介入，並建立絕育後追蹤機制，落實飼主責任。

針對流浪動物回置問題，張育慈指出，縣府規範雖以原地回置為原則，但若採異地回置，其判斷依據、地點選擇及後續追蹤，都應建立更明確的評估標準及公開紀錄，避免犬隻無法回到原本熟悉環境，也不能將動物回置生態熱區，造成野生動物保育衝突。

張育慈表示，若有機會進入議會，將把過去在動物救援現場看見的問題，帶進預算、質詢及制度，希望透過源頭絕育、回置管理及後續追蹤，讓動物保護與生態保育能夠兼顧。