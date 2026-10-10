張老旺升旗連辦32年！2次開心手術掏空存款無以為繼 今仍現旗海原因曝

桃園市國旗達人張老旺國旗屋雙十國慶升旗典禮，今年邁入第32年，地點在龍岡圓環龍東路口的草坪，現場估計近5千人出席活動，非常熱鬧。桃園市長張善政今出席活動表示，市府今年首度與張老旺合作，提供將近5萬面國旗，共同營造龍岡的國慶氛圍。

張老旺舉辦的國旗升旗典禮，已經成為龍岡最具代表性的國慶風景之一，每一年都有許多民眾帶著家人一起唱國歌、參加升旗典禮，今年現場依然熱鬧滾滾，不少民眾已經在會場坐好，慎甚至位子不夠，更多人是站在會場外等待升旗典禮開始，現場旗海飄揚，十分壯觀。

張老旺說，自己今年開了兩次心臟手術，「存款統統交給醫院了」，立委呂玉玲得知後跟市長說，今年可能不升旗了，結果隔天，市府、中壢區公所跟平鎮區公所，幫忙送國旗來，他非常感動，包含龍岡大草皮跟國旗屋，總共有四個地方掛滿國旗，甚至是大家得知今年面臨經費不足，很多人默默捐款給他但不具名，讓他很感動。張老旺強調，自己只要多活一年，就再給大家舉辦升旗典禮一年。

張善政表示，謝謝張老旺連續第32年舉辦升旗典禮，這不只是台灣，一定也是台灣民間主動發起最大規模的升旗典禮，今年張老旺第一次同意市府跟兩個區估所，可以表達一點心意，今年捐了5萬面國旗，光是現場就近4萬面，加上其他地方，今年龍岡地區的國旗，是歷年最多的。

張善政說，現場很多人也是來自外縣市，一定要來目睹現場，他祝賀國家生日快樂，也會繼續支持張老旺，希望桃園會更好，承諾未來四年市府團隊會繼續打拚。

一位來自板橋的48歲馮先生，已經連續第6年參加升旗典禮，他說每年都把國旗元素放在身上，每年裝扮都差不多，身上大概7面國旗，因為張老旺爺爺堅持多年的精神，從新聞上看到後，開始每年都來龍岡參加升旗典禮。

在地的雲巧雀餐廳員工也連續6年參加活動，員工楊小姐跟黃小姐說，這是地方盛大的活動，每年都會有人來參加，剛好店內有準備少數民族的衣服，供用餐民眾體驗，今天也特意穿上來參加升旗典禮。

一位來自板橋的48歲馮先生，已經連續第6年參加升旗典禮，他說每年都把國旗元素放在身上，每年裝扮都差不多，身上大概7面國旗。記者江婉儀／攝影

桃園市國旗達人張老旺國旗屋雙十國慶升旗典禮，今年邁入第32年，現場旗海飄揚，民眾紛紛拿起手機拍照留念。記者江婉儀／攝影

一位來自板橋的48歲馮先生（中），已經連續第6年參加升旗典禮，在地的雲巧雀餐廳員工也連續6年參加活動，今年代表是員工黃小姐跟楊小姐（左一、右一）。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今出席活動表示，市府今年首度與張老旺合作，提供將近5萬面國旗，共同營造龍岡的國慶氛圍。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今出席活動表示，市府今年首度與張老旺合作，提供將近5萬面國旗，共同營造龍岡的國慶氛圍。記者江婉儀／攝影