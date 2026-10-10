從共同參賽到共同經營 苗栗灣麗休區規畫串聯20家業者打造6處體驗點

苗栗縣苑裡鎮休閒觀光推廣協會串聯舊社、山腳社區，以「火炎山下生活圈」參加第4屆苗栗縣金牌農村競賽喜獲銀獎。協會強調，競賽期間累積的社區、青農、米食、工藝及產業合作經驗，將接續投入灣麗休閒農業區規畫，從「一起參賽」走向「一起經營」。

推廣協會昨晚舉辦金牌農村獲獎交流活動，邀集協會理監事、農會、在地業者、青農及工藝師等約60人參與。協會強調，這次由舊社、山腳兩個社區共同整合參賽，也呈現苑裡農村從單點發展走向區域合作的能量。

「3Q米食」陳欣怡表示，她返鄉已第6年，從家族米食手藝出發，逐步把米食從產品銷售延伸到遊客可以參與的體驗。陳欣怡說，以前大家做米食給在地人吃，也把家鄉的味道賣到都市，現在更希望把遊客帶進苑裡，親手做米食、認識苑裡米的好，也知道一粒米怎麼變成我們熟悉的粿和米食。

協會表示，「火炎山下生活圈」這次以六級產業發展、藺草文化轉譯，及百大青農領軍的青銀共創等特色獲得銀獎，也讓稻米、米食、洋菇、蜂蜜、藺草工藝及青年等地方資源，有機會透過跨社區、跨產業合作共同發展。這些合作經驗正接續投入灣麗休閒農業區推動。目前規畫團隊已完成前期資源盤點及地方共識凝聚，預計10月30日將規畫報告初稿送交苗栗縣政府備審，持續朝休閒農業區劃定目標推進。

協會規畫灣麗休閒農業區，未來劃定後預計串聯至少20家在地業者，打造6個特色農村體驗點，讓稻米、米食、洋菇、蜂蜜、藺草等特色產業，逐步轉化為可預約、可參與的農遊內容。

客源方面，地方將海線宗教觀光視為重要市場，未來規畫鏈結既有「天后遍路」農遊主題，讓白沙屯等宗教觀光及進香人潮在參拜之外，也能延伸走進苑裡農村，體驗米食、農產及藺草文化，增加旅客停留與地方消費。

苗栗縣政府表示，推動灣麗休閒農業區，希望協助地方整合農業、社區、工藝與遊憩資源，從競賽合作進一步走向業者串聯、體驗產品與客源導入，逐步建立可長期運作的農遊模式。金牌農村銀獎不是終點。「火炎山下生活圈」下一步要做的是把共同參賽形成的合作關係，逐步變成能共同接待遊客、共同創造產業價值的農村生活圈。

苗栗縣苑裡鎮舊社、山腳地區擁有眾多休閒、觀光資源，苑裡鎮休閒觀光推廣協會串聯兩處社區，以「火炎山下生活圈」參加第4屆苗栗縣金牌農村競賽喜獲銀獎。記者胡蓬生／攝影