國慶升旗喊話「少一分對立」曾聖凱籲跨黨派合作顧竹北

民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱今參加雙十國慶升旗典禮，他表示，地方治理應跨越黨派、凝聚共識，盼中央、縣府與市公所攜手合作，持續改善交通、教育、公共設施及長者照顧，並兼顧竹北31里需求與東西區均衡發展，讓市民共享城市進步成果。

曾聖凱表示，國慶是全民共同的日子，不論政治立場有何不同，大家都希望社會安定、地方繁榮，也期待下一代擁有更好的生活環境。

曾聖凱表示，民主社會有不同的聲音與選擇，唯有彼此尊重、理性溝通，才能讓公共事務持續向前。尤其地方治理與市民生活息息相關，更需要跨越黨派、凝聚共識，讓好的政策持續推動，需要改善的地方逐步完善。

曾聖凱指出，竹北近年持續發展，城市建設與公共服務也不斷累積成果，未來市政應在既有基礎上穩健推進，從交通安全、教育環境、公共設施到長者照顧，回應不同世代與各生活圈的需求。

「竹北市民關心的是每天的生活，孩子能不能安心上學、上班通勤是否便利、長輩在社區有沒有合適的活動空間。這些事情做好了，就是城市進步最具體的表現。」

曾聖凱強調，城市發展需要長期投入，也需要中央、縣府與市公所相互合作，未來將持續關注竹北31里的不同需求，推動公共資源更有效運用，促進東西區均衡發展，讓市民共享建設成果。

曾聖凱最後表示，國慶是值得大家共同慶祝的日子，期盼社會多一分理解、少一分對立，把更多心力放在人民真正需要的事情上。「不論支持哪個政黨，我們都是這座城市的一分子。一起把竹北照顧好，就是對家園最好的祝福。」

民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱今參與雙十國慶升旗典禮與民眾握手互動，並喊話不分黨派、攜手合作，一起把竹北照顧好。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱今參與雙十國慶升旗典禮與民眾握手互動，並喊話不分黨派、攜手合作，一起把竹北照顧好。記者黃羿馨／攝影