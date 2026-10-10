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國慶升旗喊話「少一分對立」曾聖凱籲跨黨派合作顧竹北
民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱今參加雙十國慶升旗典禮，他表示，地方治理應跨越黨派、凝聚共識，盼中央、縣府與市公所攜手合作，持續改善交通、教育、公共設施及長者照顧，並兼顧竹北31里需求與東西區均衡發展，讓市民共享城市進步成果。
曾聖凱表示，國慶是全民共同的日子，不論政治立場有何不同，大家都希望社會安定、地方繁榮，也期待下一代擁有更好的生活環境。
曾聖凱表示，民主社會有不同的聲音與選擇，唯有彼此尊重、理性溝通，才能讓公共事務持續向前。尤其地方治理與市民生活息息相關，更需要跨越黨派、凝聚共識，讓好的政策持續推動，需要改善的地方逐步完善。
曾聖凱指出，竹北近年持續發展，城市建設與公共服務也不斷累積成果，未來市政應在既有基礎上穩健推進，從交通安全、教育環境、公共設施到長者照顧，回應不同世代與各生活圈的需求。
「竹北市民關心的是每天的生活，孩子能不能安心上學、上班通勤是否便利、長輩在社區有沒有合適的活動空間。這些事情做好了，就是城市進步最具體的表現。」
曾聖凱強調，城市發展需要長期投入，也需要中央、縣府與市公所相互合作，未來將持續關注竹北31里的不同需求，推動公共資源更有效運用，促進東西區均衡發展，讓市民共享建設成果。
曾聖凱最後表示，國慶是值得大家共同慶祝的日子，期盼社會多一分理解、少一分對立，把更多心力放在人民真正需要的事情上。「不論支持哪個政黨，我們都是這座城市的一分子。一起把竹北照顧好，就是對家園最好的祝福。」
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