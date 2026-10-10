竹北福興公園變身「城市微森林」鄭朝方國慶開箱無障礙新空間

新竹縣竹北市福興公園全新亮相，竹北市公所以「低擾設計」、「無障礙平權」為核心，改善遊具、步道、照明及積水等問題，並增設涼亭、體健設施，打造全齡共享的「城市微森林」，竹北市長鄭朝方特別於雙十國慶開箱，邀民眾連假走訪體驗。

福興公園位於新竹縣府正前方，第一期完成兒童遊戲場改善後，公所團隊持續蒐集周邊居民、里長及市民代表意見，第二期增設涼亭、長輩體健設施，並在遊具與家長休息區間增加緩衝空間，同步改善照明、積水地坪及人行步道。

公所指出，園內涼亭以竹北市政徽為設計意象，與兒童遊具上的懸浮市徽相呼應，並沿樹下及步道設置光弧座椅、體健設施，串聯既有綠意及遊具遮蔭。工程圍籬拆除後，已吸引不少居民入園使用。

鄭朝方表示，第二期工程全面重塑步道、消除高低落差，建構無障礙通行系統，過去輪椅族可能因階梯或鋪面限制難以入園，如今可順暢通行；工程也改善長期積水問題，修繕廁所漏水、化糞池管溝滲漏異味，並協調移置阻礙通行的電箱與站點。

公園改造也保留既有喬木。針對過去大型落果可能砸傷民眾的臘腸樹，經樹醫師評估確認健康無虞後，公所並未移除，而是調整步道動線避開落果區，希望兼顧生態保存與使用安全。

公所表示，近年透過空間重新配置增加公園綠地，市東、市西公園綠覆率均提升逾15%，綠地面積淨增加逾3000平方公尺；福興、縣福公園綠覆率則提升21%，綠地淨增加約3488平方公尺。

鄭朝方指出，縣治特區「雙市」市東、市西及「雙福」福興、縣福4座公園，目前已串聯成完整綠意生活圈，在統一城市美學下，再依各公園特色「同中求異」。適逢雙十連假，也邀請市民白天帶孩子遊憩、夜間散步，體驗改造後的休憩空間。

竹北市福興公園完成改善，以「低擾設計」及「無障礙平權」為核心，增設涼亭、體健設施並改善步道、照明及積水問題，打造全齡共享的「城市微森林」。圖／竹北市公所提供