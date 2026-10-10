毛孩高齡照護難 桃園動保處推老寶貝認養長照計畫

民眾偏好認養幼齡寵物，高齡犬貓成收容所遺孤。桃園市政府動物保護處針對收容所內7歲以上的動物推出「老寶貝認養長照計畫」，盼透過醫療優惠等支持方案減輕飼主負擔，提升高齡犬貓認養率。

動保處表示，幼齡犬貓外型可愛、活潑，個性上可塑性強，被認為較好訓練，是民眾領養時的首選，而高齡犬貓通常個性已定型，加上醫療照護需求增加，難以成為民眾領養時的首選，成為收容所裡最難被看見的族群。

40歲飼主余小姐說，高齡寵物需要的照顧多，她曾領養10歲、後腿癱瘓的大黃狗，每天都要替狗狗換尿布、餵藥，一路養到狗狗善終；雖然幼犬很可愛，但這些高齡犬更需要溫暖的家。

動保處表示，為提升高齡犬貓認養率並減輕飼主疑慮與經濟負擔，10月針對收容所內7歲以上的老年動物推出「老寶貝認養長照計畫」，提供完整健檢、慢性病藥物提供及進階醫療優惠等三大支持網絡。

動保處表示，在健檢部分，針對符合資格的高齡犬貓，將於認養前提供包含血液檢查、X光或超音波等完整健康檢查，讓認養家庭能充分了解寵物的身體狀況與未來照護需求。

醫療部分，針對患有慢性疾病需長期用藥的高齡犬貓，將由動保處提供必要的慢性病藥物，實質減輕認養家庭長期照護的經濟壓力，此外，動保處將媒合進階醫療服務並提供專屬優惠價，確保被領養的高齡犬貓即使面對較複雜的醫療需求，飼主在照護上也能獲得經濟支持。

家有老犬的何小姐說，狗狗老了之後容易有髖關節、神經系統問題，照護上除了長期用藥的經濟負擔，若有特殊醫療需求也是一筆開銷，且老年動物的行動、排泄控制能力都不佳，需要頻繁照顧和清理，有時間能照顧的人才適合領養。

何小姐認為，動保處能讓飼主在領養老犬貓前知道動物身體狀況，能篩選出真正願意領養、有心照顧的飼主，後續的醫療支持也能實質減輕飼主的經濟負擔，希望能幫助更多高齡犬貓找到家。