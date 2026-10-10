選情漸熱 黃世杰拚破圈 張善政邀強援
二○二六桃園市長選情漸熱，民進黨黃世杰近期頻與黨內大咖合體造勢，下周上政論節目「少康戰情室」，搶攻藍營選票「破圈」意味濃厚。現任市長張善政與議長邱奕勝十七日成立聯合競選總部，北北基藍營首長加上台中市長盧秀燕都將出席相挺，十八日黃世杰北區競總再次請來賴清德總統站台，藍綠互別苗頭選情升溫。
黃世杰前天深夜在臉書感性發文，回憶兒時客庄生活，有感桃園是客家第一庄，但母語逐漸流失，主張加碼客語認證獎勵及活化客家館舍，振興客庄經濟。黃近日公布多項政見，先後與賴清德總統、台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人合體拉票，十八日黃世杰北區競選總部成立，賴總統將再次下鄉輔選。
黃下周將上政論節目「少康戰情室」，接受資深媒體人趙少康專訪。黃世杰說，趙少康的節目有很多不同政治立場的觀眾，可向多人說明理念，讓大家了解為何要選市長，以及桃園當前面臨的挑戰與解方。
張善政近日巡迴桃園十三個行政區舉辦市政說明會，細數四年施政成果，強調需要更多時間，爭取連任奠定桃園未來廿年、卅年發展基礎。
張善政競選辦公室昨公布競辦發言人莊鎧毓、洪于媗，將以正面、理性態度面對選戰，對不實指控會嚴正澄清。桃園「藍白合作」，藍委牛煦庭昨替民眾黨議員參選人徐千晴站台，致詞時替張拉票，也獲台下白營支持者高呼響應。
張善政與桃園議長邱奕勝十七日將舉行競選總部聯合造勢大會，不只台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑「北北基桃」大集合，加上盧秀燕、新北市長參選人李四川、前主席朱立倫等人出席，展現藍營大團結。
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