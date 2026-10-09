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竹北住戶蓮蓬頭濾心驚見活蟲 杜文中籲竹縣補助社區水塔清洗
新竹縣竹北市某社區住戶發現蓮蓬頭濾心竟有活蟲，孩童洗澡後還出現皮膚紅腫、搔癢。國民黨新竹縣議員參選人杜文中表示，若重返議會，將提案爭取竹縣比照台北、桃園，把「水塔清洗」納入公寓大廈修繕補助，以制度保障社區用水安全。
新竹縣公寓大廈暨社區服務協會創會長杜文中日前接獲住戶陳情，住在竹北市社區大樓的L先生表示，孩子近期每次洗澡後，皮膚經常出現異常紅腫、搔癢，他檢查家中管線時，赫然發現蓮蓬頭濾心內有大量蠕動蟲體，隨即要求管委會全面清查社區水塔，總幹事才坦承，水塔蓋不明原因忘了關閉。
經住戶要求，社區緊急清洗水塔，並於一個月後採樣送SGS檢驗。杜文中指出，檢測結果各項數值雖仍在合格標準範圍內，但水質有濁度偏高、餘氯偏低情形；住戶也反映，原本約可使用一個月的濾心，不到半個月便積滿汙泥，甚至使用一天就明顯泛黃，讓住戶對用水品質仍有疑慮。
杜文中表示，水塔蓋未確實蓋妥及未落實定期清洗，是集合住宅常見的水質隱憂。水塔長期缺乏維護，可能沉積泥沙、滋生生物膜，若水塔蓋未密封，也可能讓雨水、昆蟲或異物進入。他建議，大樓及透天住宅至少每半年至一年徹底清洗水塔一次，平時也應定期檢查水塔密封狀況。
杜文中指出，目前台北市及桃園市已將蓄水池、水塔清洗或修繕納入公寓大廈相關維護修繕補助，可減輕管委會及住戶維護負擔。他表示，水塔衛生直接關係居民日常用水，若重返新竹縣議會，將提案要求縣府跟進，爭取把水塔清洗納入公寓大廈修繕補助範圍，透過制度協助社區定期維護，降低用水衛生風險。
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