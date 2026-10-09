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補中央辦法漏洞 桃園訂自治條例監控滯洪池排水

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府擬訂「桃園市出流管制管理自治條例」，近日已送議會，下周將進行二、三讀。記者陳俊智／攝影
桃園市政府擬訂「桃園市出流管制管理自治條例」，近日已送議會，下周將進行二、三讀。記者陳俊智／攝影

桃園現有130座滯洪池可調節河川水量與流速，部分為私人開發管理，經濟部雖訂有出流管制辦法要求負責人依規定控管，但無罰則懲處違規，恐成極端氣候致災隱憂。桃園市政府為此擬訂「桃園市出流管制管理自治條例」，近日已送議會，下周將進行二、三讀。

桃園市水務局指出，桃園130座滯洪池有117座為市府管理，其他13座為其他公部門或私人所有，雖然中央有管理辦法，但辦法缺少罰則，難對管理者有約束力，致使部分滯洪池有違規放流而無法可罰情形，自治條例目的就是補起中央管理辦法的不足。

桃園市出流管制自治條例要求滯洪池必須加裝監測設備，即時掌握滯洪池水位及排放情況，數據也必須定期回報水務局，違者將面臨1萬元到5萬元不等罰款。若是違法開發，除勒令停工，最重還能罰到10萬元；草案本周送議會審查，工務審查委員會要求市府納管私人滯洪池時應以輔導為主，要求管理者加裝監控設備，也應給予相關補助。

水務局表示，監控設備目前一組約50萬元（含CCTV及水位計），建置經費得可向市府申請補助，補助辦法將於自治條例核定後另訂。

滯洪池 桃園 監控

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