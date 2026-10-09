年產20萬公斤橄欖迎盛產季 竹縣「寶山水派對、馬戲秀」今登場

新竹縣寶山鄉橄欖進入盛產季，寶山鄉公所今舉辦「2026寶山新馬戲・橄欖水派對」，首度結合大型親水設施與當代馬戲，從白天橄欖市集、千人共創、親子水樂園一路玩到晚上，並由FOCASA馬戲團「潘朵拉的盒子」壓軸登場。

寶山鄉公所表示，寶山丘陵地形與自然環境孕育具地方特色的橄欖產業，全鄉橄欖種植面積逾45公頃，每年10月至12月進入盛產期，年產量約20萬公斤，是寶山重要經濟作物，近年透過公所、農會、產銷班及農友共同推廣，逐步建立地方品牌。

今年活動以「綠寶石秋季祭典・水陸狂歡席捲寶山」為主題，將翠綠圓潤的橄欖比喻為「綠寶石」，現場設置橄欖好物市集，推廣橄欖及寶山農特產品，並規畫「千人共創寶山橄欖樹」，邀民眾共同完成大型橄欖樹作品，希望讓遊客從一顆橄欖認識寶山農業、自然與地方文化。

親子活動方面，上午10時至下午4時推出「沁涼水樂園」，設置大型親水遊樂設施，另有「寶山戰鬥陀螺」雙人對戰體驗，希望延長親子客群停留時間，從參加橄欖節進一步帶動寶山小旅行。

下午3時起則有LIVE BAND、活力動感唱跳秀及彩虹奇幻泡泡秀接力登場；晚間6時由FOCASA馬戲團演出「潘朵拉的盒子」，透過雜技、舞蹈及劇場敘事，描述探險家進入魔幻森林尋找潘朵拉寶藏箱的故事，為今年橄欖節壓軸。

寶山鄉長邱振瑋表示，橄欖不只是寶山重要農特產品，也承載地方產業與土地記憶。過去橄欖節逐步從單一農產推廣，發展為結合食農、文化、藝術與觀光的年度活動，今年再加入親水遊憩、共同創作及當代馬戲，希望不同年齡層都能找到走進寶山的理由。

邱振瑋說，希望遊客來到寶山不只是參加活動，也能了解一顆橄欖如何連結土地、產業與生活，透過節慶創造人潮，再將人潮轉化為地方觀光及產業長期發展力量。

活動今在寶山鄉雙溪國小舉行，上午10時展開親子及橄欖主題活動，下午5時進入晚間暖場及開幕儀式，6時FOCASA馬戲團壓軸演出，預計晚間7時結束。

新竹縣寶山鄉今舉辦「2026寶山新馬戲・橄欖水派對」，結合橄欖產業、親水遊憩及當代馬戲，打造從白天一路玩到晚上的秋季親子活動。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉今舉辦「2026寶山新馬戲・橄欖水派對」，結合橄欖產業、親水遊憩及當代馬戲，打造從白天一路玩到晚上的秋季親子活動。圖／寶山鄉公所提供