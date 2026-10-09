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防跌倒、練肌力又能交朋友 曾聖凱推銀髮健康3行動走進鄰里

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源。圖／曾聖凱團隊提供

新竹縣竹北市長選情白熱化，民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源，讓竹北31里長輩都能就近運動、維持行動力，也增加走出家門與鄰里交流機會。

曾聖凱表示，他走訪各里與長輩交流時發現，許多長輩關心的不只是醫療照護，也希望能在熟悉的生活環境中就近運動、維持行動力，並與鄰里保持交流。長輩健康除醫療照護，更應從日常運動與社區參與著手，未來將依各里人口結構、公共設施及長輩需求規畫運動課程，逐步建立社區健康支持網絡。

曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，首先是「運動進鄰里」，盤點市公所轄管活動中心、公園及可利用公共空間，結合社區發展協會及專業運動團體，開設伸展、體適能及肌力訓練等社區長青運動班，鼓勵長輩養成規律運動習慣。

第二是「健康防跌倒」，針對長輩肌力退化及跌倒風險，加強肌力、平衡感及身體協調訓練，並與衛生所、醫療機構及專業團體合作辦理健康促進活動，協助長輩維持行動能力，延長健康自主生活時間。

第三是「社區共參與」，鼓勵各里結合既有社區活動，發展「一里一特色」銀髮運動課程，透過定期運動及團體交流，增加長輩走出家門、參與社區的機會，同時兼顧身體健康及人際互動。

針對竹北東西區發展差異，曾聖凱規畫，東區因應人口成長及公共空間使用需求，增加運動課程及活動時段；西區則著重活化既有活動中心與公有空間，串聯社區運動據點，提高長輩就近參與便利性。

曾聖凱表示，未來將在市公所權責範圍內整合公共設施、社區組織及專業資源，並與縣府相關單位合作，讓銀髮健康服務逐步深入竹北31里，「讓長輩走得動、走得穩，也走得出家門」，在熟悉的生活環境中維持健康並參與社區生活。

民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源。圖／曾聖凱團隊提供

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民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源。圖／曾聖凱團隊提供

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