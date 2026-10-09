黑貓中隊在忠貞！「50隻黑貓裝置藝術」進駐桃園平鎮雲南文化公園

桃園市副市長王明鉅今前往平鎮區，出席「黑貓中隊在忠貞」活動。王明鉅表示，此次於雲南文化公園設置50隻黑貓造型裝置藝術，結合國旗元素與在地文化特色，透過活潑生動的呈現方式，讓民眾認識黑貓中隊的歷史故事，深化歷史記憶，並結合地方觀光資源，帶動龍岡及忠貞地區商圈發展。

黑貓中隊即空軍第35中隊，曾執行多次高空偵察任務，在台灣空軍歷史上留下重要篇章。美麗人生發展協會理事長賈豫華表示，龍岡地區與黑貓中隊具有深厚的歷史淵源，此次在雲南文化公園舉辦國慶系列活動，期盼透過活動凝聚地方情感與共同記憶，促進社會團結，也祝福所有鄉親健康平安。

經發局表示，黑貓中隊是台灣空軍歷史上具有代表性的隊伍，此次設置50隻黑貓造型裝置藝術，讓軍事歷史融入日常生活與休憩空間，吸引親子家庭及青年族群前來參觀、拍照打卡，進一步認識地方文史。活動也串聯周邊商圈特色店家，推出消費折抵等優惠，鼓勵民眾走訪在地商家，促進人潮與消費，展現文化活動帶動地方經濟的效益。

王明鉅指出，忠貞地區擁有豐富多元的歷史文化與地方特色，市府持續投入資源改善地方環境，兼顧民眾生活需求與文化保存。未來將持續盤點及妥善規劃市場用地與停車空間，逐步改善市容、提升生活品質。