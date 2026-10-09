快訊

詐房租補助費343萬！關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部：將免職

爸爸名下股票送孩子！國稅局揪背後真正金主 遭補稅128萬

才剛入圍金馬獎！男星驚傳上午車禍送醫 鎖骨骨折住院

聽新聞
0:00 / 0:00

黑貓中隊在忠貞！「50隻黑貓裝置藝術」進駐桃園平鎮雲南文化公園

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
經發局表示，此次設置50隻黑貓造型裝置藝術，讓軍事歷史融入日常生活與休憩空間，吸引親子家庭及青年族群前來參觀、拍照打卡，進一步認識地方文史。記者江婉儀／攝影
經發局表示，此次設置50隻黑貓造型裝置藝術，讓軍事歷史融入日常生活與休憩空間，吸引親子家庭及青年族群前來參觀、拍照打卡，進一步認識地方文史。記者江婉儀／攝影

桃園市副市長王明鉅今前往平鎮區，出席「黑貓中隊在忠貞」活動。王明鉅表示，此次於雲南文化公園設置50隻黑貓造型裝置藝術，結合國旗元素與在地文化特色，透過活潑生動的呈現方式，讓民眾認識黑貓中隊的歷史故事，深化歷史記憶，並結合地方觀光資源，帶動龍岡及忠貞地區商圈發展。

黑貓中隊即空軍第35中隊，曾執行多次高空偵察任務，在台灣空軍歷史上留下重要篇章。美麗人生發展協會理事長賈豫華表示，龍岡地區與黑貓中隊具有深厚的歷史淵源，此次在雲南文化公園舉辦國慶系列活動，期盼透過活動凝聚地方情感與共同記憶，促進社會團結，也祝福所有鄉親健康平安。

經發局表示，黑貓中隊是台灣空軍歷史上具有代表性的隊伍，此次設置50隻黑貓造型裝置藝術，讓軍事歷史融入日常生活與休憩空間，吸引親子家庭及青年族群前來參觀、拍照打卡，進一步認識地方文史。活動也串聯周邊商圈特色店家，推出消費折抵等優惠，鼓勵民眾走訪在地商家，促進人潮與消費，展現文化活動帶動地方經濟的效益。

王明鉅指出，忠貞地區擁有豐富多元的歷史文化與地方特色，市府持續投入資源改善地方環境，兼顧民眾生活需求與文化保存。未來將持續盤點及妥善規劃市場用地與停車空間，逐步改善市容、提升生活品質。

雲南文化公園設置50隻黑貓造型裝置藝術，結合國旗元素與在地文化特色，讓民眾認識黑貓中隊的歷史故事。記者江婉儀／攝影
雲南文化公園設置50隻黑貓造型裝置藝術，結合國旗元素與在地文化特色，讓民眾認識黑貓中隊的歷史故事。記者江婉儀／攝影

平鎮 雲南 裝置藝術 黑貓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3年投入3500萬元修復　台南「原龍崎庄長官舍」啟用

2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

台南西港劉氏宗親1萬多人 首座宗祠文史館啟用要變身文史新地標

南鐵地下通車倒數！「再會百年月台」國慶登場 黃偉哲明化身一日站長

相關新聞

防跌倒、練肌力又能交朋友 曾聖凱推銀髮健康3行動走進鄰里

新竹縣竹北市長選情白熱化，民進黨參選人曾聖凱提出「銀髮健康三大行動」，主打運動進鄰里、健康防跌倒及社區共參與，規畫整合活動中心、公園等公共空間，並依東西區需求配置資源，讓竹北31里長輩都能就近運動、維持行動力，也增加走出家門與鄰里交流機會。

黑貓中隊在忠貞！「50隻黑貓裝置藝術」進駐桃園平鎮雲南文化公園

桃園市副市長王明鉅今前往平鎮區，出席「黑貓中隊在忠貞」活動。王明鉅表示，此次於雲南文化公園設置50隻黑貓造型裝置藝術，結合國旗元素與在地文化特色，透過活潑生動的呈現方式，讓民眾認識黑貓中隊的歷史故事，深化歷史記憶，並結合地方觀光資源，帶動龍岡及忠貞地區商圈發展。

竹縣登山熱！逾1.5萬人次森遊 444人解鎖最難隱藏步道

新竹縣「2026森遊竹縣皮皮獅動物派對」登山健行活動累計逾1萬5000人次參與，909人完成10條任務步道，更有444人攻克隱藏版「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」。活動10月31日截止，縣府邀山友把握最後時間挑戰。

竹市85歲以上長者優先打流感疫苗　三區衛生所推高齡友善一站式服務

為讓高齡長者接種流感疫苗更便利、安心，新竹市三區衛生所自本月流感疫苗開打起推出85歲以上長者「高齡友善優先通道」，串聯優先掛號、優先看診及優先施打服務，打造一站式接種流程，減少長者等候及往返移動負擔，讓長者接種疫苗更省力、更安心，落實高齡友善城市理念。

防詐神卡再+1　竹市「地籍異動即時通」升級

為提升不動產防詐服務便利性，新竹市府攜手內政部「地籍異動即時通」服務升級，自今年8月1日起，不動產所有權人透過網路服務註冊的健保卡驗證身分，即可於內政部數位櫃檯線上申辦地籍異動即時通；臨櫃申辦亦同步升級為「一處收件，全國服務」，民眾至全台任一地政事務所皆可跨所受理，讓不動產防詐更即時、更便利，全面提升財產安全防護力。

從一卡皮箱闖越南到選竹北市長 邱臣遠曝挺身參選竹北原因

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠昨天接受黨主席黃國昌直播專訪，罕見談起三寶爸生活及從政初衷。他感謝妻子一路陪伴，從2008年赴越南創業、2019年加入民眾黨到投入竹北選戰，家庭始終是後盾，也讓他更理解年輕父母工作、育兒兩頭燒的處境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。