聽新聞
0:00 / 0:00
竹縣登山熱！逾1.5萬人次森遊 444人解鎖最難隱藏步道
新竹縣「2026森遊竹縣皮皮獅動物派對」登山健行活動累計逾1萬5000人次參與，909人完成10條任務步道，更有444人攻克隱藏版「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」。活動10月31日截止，縣府邀山友把握最後時間挑戰。
新竹縣長楊文科表示，「森遊竹縣」透過不同難度及特色步道，讓各年齡層找到適合自己的親山方式。今年參與者女性占52.4%、男性47.6%，年齡橫跨20歲以下至70歲以上，以50至60歲族群占32%最多，顯示登山健行已成跨世代戶外休閒活動。
活動也吸引不少外縣市山友，新北市參與者占21%最多，其次為桃園市14%，嘉義、台南、高雄、宜蘭及花蓮等地也有人參加。楊文科說，希望透過步道活動，讓山友走訪不同鄉鎮，進一步認識沿線聚落、自然景觀及地方特色，將登山延伸為深度探索竹縣的旅程。
傳播行銷處長蔡宜綾表示，今年活動不只拚完登，也結合親子運動、森林療癒及生態探索，推出親子定向越野、寶山湖畔慢癒之旅及生態達人踩線團3場主題活動，場場額滿，共吸引450人參與。
其中，親子定向越野以闖關及團隊合作認識自然；寶山湖活動由專業老師帶領體驗森林療癒；生態踩線團則由達人帶路，尋找步道周邊昆蟲與植物，讓走步道也能成為親子互動、舒緩身心及探索生態的旅遊方式。
縣府表示，民眾下載「健行筆記」APP進入活動專區，即可挑戰指定步道，完成任一條可取得鋁合金登山杖抽獎資格；完成10條可獲完登證書、皮皮獅餐墊及紀念徽章，並可抽全景運動相機。
完成10條步道後，還可解鎖第11條隱藏任務「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」，成功完登可獲「小皮皮獅玩偶」，並取得機能運動鞋抽獎資格。活動至10月31日截止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。