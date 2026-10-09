竹縣登山熱！逾1.5萬人次森遊 444人解鎖最難隱藏步道

新竹縣「2026森遊竹縣皮皮獅動物派對」登山健行活動累計逾1萬5000人次參與，909人完成10條任務步道，更有444人攻克隱藏版「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」。活動10月31日截止，縣府邀山友把握最後時間挑戰。

新竹縣長楊文科表示，「森遊竹縣」透過不同難度及特色步道，讓各年齡層找到適合自己的親山方式。今年參與者女性占52.4%、男性47.6%，年齡橫跨20歲以下至70歲以上，以50至60歲族群占32%最多，顯示登山健行已成跨世代戶外休閒活動。

活動也吸引不少外縣市山友，新北市參與者占21%最多，其次為桃園市14%，嘉義、台南、高雄、宜蘭及花蓮等地也有人參加。楊文科說，希望透過步道活動，讓山友走訪不同鄉鎮，進一步認識沿線聚落、自然景觀及地方特色，將登山延伸為深度探索竹縣的旅程。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，今年活動不只拚完登，也結合親子運動、森林療癒及生態探索，推出親子定向越野、寶山湖畔慢癒之旅及生態達人踩線團3場主題活動，場場額滿，共吸引450人參與。

其中，親子定向越野以闖關及團隊合作認識自然；寶山湖活動由專業老師帶領體驗森林療癒；生態踩線團則由達人帶路，尋找步道周邊昆蟲與植物，讓走步道也能成為親子互動、舒緩身心及探索生態的旅遊方式。

縣府表示，民眾下載「健行筆記」APP進入活動專區，即可挑戰指定步道，完成任一條可取得鋁合金登山杖抽獎資格；完成10條可獲完登證書、皮皮獅餐墊及紀念徽章，並可抽全景運動相機。

完成10條步道後，還可解鎖第11條隱藏任務「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」，成功完登可獲「小皮皮獅玩偶」，並取得機能運動鞋抽獎資格。活動至10月31日截止。

新竹縣「2026森遊竹縣皮皮獅動物派對」登山健行活動累計逾1萬5000人次參與，444人攻克隱藏版「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」。圖／新竹縣政府提供