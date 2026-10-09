選舉送「油米麵」踩紅線 竹縣村長參選人涉賄選遭聲押

新竹縣尖石鄉甘姓村長參選人，涉嫌以沙拉油、米、麵條、罐頭及柚子等價值約2000元民生物資向選民尋求支持。新竹地檢署昨拘提甘姓參選人並傳喚5名選民，檢方訊後認涉賄選嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署指出，日前接獲情資，指新竹縣尖石鄉某甘姓村長參選人涉嫌送禮賄選，檢察長柯宜汾指示主任檢察官邱志平統籌規畫，由檢察官高志程指揮新竹縣警察局刑事警察大隊、橫山分局共同偵辦。

檢警調查，甘姓參選人涉嫌在今年9月間，交付價值共約2000元的禮品給選區內選民，禮品包括沙拉油、醬油、麵條、米、罐頭、餅乾、柚子及八寶粥等，以贈送物品方式尋求選民支持，涉嫌以禮品作為賄選對價。

昨天由檢察官核發拘票拘提甘姓參選人，另傳喚5名選民到案說明，並扣得相關禮品。甘姓參選人經檢察官訊問後，檢方認為他涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，廉潔地方治理應從公平選舉開始，參選人及助選人員應恪守法律分際，不應以贈送財物方式換取選民支持；民眾若遇不當餽贈或利益利誘，也應拒絕並主動提供線索。

檢方強調，將持續與警方、調查機關合作，積極蒐報賄選情資、追查不法，對破壞選舉公正的行為依法究責。