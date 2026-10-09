快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

選舉送「油米麵」踩紅線 竹縣村長參選人涉賄選遭聲押

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉甘姓村長參選人，涉嫌以沙拉油、米、麵條、罐頭及柚子等價值約2000元民生物資向選民尋求支持（示意圖）。聯合報系資料照
新竹縣尖石鄉甘姓村長參選人，涉嫌以沙拉油、米、麵條、罐頭及柚子等價值約2000元民生物資向選民尋求支持（示意圖）。聯合報系資料照

新竹縣尖石鄉甘姓村長參選人，涉嫌以沙拉油、米、麵條、罐頭及柚子等價值約2000元民生物資向選民尋求支持。新竹地檢署昨拘提甘姓參選人並傳喚5名選民，檢方訊後認涉賄選嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署指出，日前接獲情資，指新竹縣尖石鄉某甘姓村長參選人涉嫌送禮賄選，檢察長柯宜汾指示主任檢察官邱志平統籌規畫，由檢察官高志程指揮新竹縣警察局刑事警察大隊、橫山分局共同偵辦。

檢警調查，甘姓參選人涉嫌在今年9月間，交付價值共約2000元的禮品給選區內選民，禮品包括沙拉油、醬油、麵條、米、罐頭、餅乾、柚子及八寶粥等，以贈送物品方式尋求選民支持，涉嫌以禮品作為賄選對價。

昨天由檢察官核發拘票拘提甘姓參選人，另傳喚5名選民到案說明，並扣得相關禮品。甘姓參選人經檢察官訊問後，檢方認為他涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，廉潔地方治理應從公平選舉開始，參選人及助選人員應恪守法律分際，不應以贈送財物方式換取選民支持；民眾若遇不當餽贈或利益利誘，也應拒絕並主動提供線索。

檢方強調，將持續與警方、調查機關合作，積極蒐報賄選情資、追查不法，對破壞選舉公正的行為依法究責。

賄選 聲押 尖石鄉 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選將被控賄選交保…土樹三鶯12搶9 選情添變數

新北議員黃永昌涉送關廟麵賄選遭聲押禁見　妻兒交保

黃永昌再陷司法風波 同黨議員：對本人影響較大

選將跑行程拚選票 憂心誤踩賄選紅線

相關新聞

從一卡皮箱闖越南到選竹北市長 邱臣遠曝挺身參選竹北原因

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠昨天接受黨主席黃國昌直播專訪，罕見談起三寶爸生活及從政初衷。他感謝妻子一路陪伴，從2008年赴越南創業、2019年加入民眾黨到投入竹北選戰，家庭始終是後盾，也讓他更理解年輕父母工作、育兒兩頭燒的處境。

選舉送「油米麵」踩紅線 竹縣村長參選人涉賄選遭聲押

新竹縣尖石鄉甘姓村長參選人，涉嫌以沙拉油、米、麵條、罐頭及柚子等價值約2000元民生物資向選民尋求支持。新竹地檢署昨拘提甘姓參選人並傳喚5名選民，檢方訊後認涉賄選嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

竹市85歲以上長者優先打流感疫苗　三區衛生所推高齡友善一站式服務

為讓高齡長者接種流感疫苗更便利、安心，新竹市三區衛生所自本月流感疫苗開打起推出85歲以上長者「高齡友善優先通道」，串聯優先掛號、優先看診及優先施打服務，打造一站式接種流程，減少長者等候及往返移動負擔，讓長者接種疫苗更省力、更安心，落實高齡友善城市理念。

防詐神卡再+1　竹市「地籍異動即時通」升級

為提升不動產防詐服務便利性，新竹市府攜手內政部「地籍異動即時通」服務升級，自今年8月1日起，不動產所有權人透過網路服務註冊的健保卡驗證身分，即可於內政部數位櫃檯線上申辦地籍異動即時通；臨櫃申辦亦同步升級為「一處收件，全國服務」，民眾至全台任一地政事務所皆可跨所受理，讓不動產防詐更即時、更便利，全面提升財產安全防護力。

香山居托資源低、行動教具包全年借閱僅19次　竹市府：優化媒合與宣導

新竹市3個行政區各有居家托育服務中心，但資源落差大，新竹市議員廖子齊指出，香山區居家托育服務中心的「行動教具包」全年借閱僅19次，且托育媒合成功率為全市最低，建議市府訂出統一規格，上網公告各區品項清單、借閱辦法，重視香山家長與孩子的需求。

公寓大廈也能辦共餐！竹市長青樂活健康食堂每季最高補助11.8萬元

為打造高齡友善、安心樂活的社區生活環境，新竹市政府持續推動「長青樂活健康食堂」，鼓勵符合資格的公寓大廈成立共餐據點，透過定期共餐、健康飲食及鄰里交流，讓長者在熟悉的生活圈就近用餐、走出家門，從一餐飯開始建立鄰里支持網絡。市府說，符合申請資格的公寓大廈，每周最高可辦理3次共餐，每季最高補助11萬8000元，讓共餐服務深入社區、落實在地老化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。