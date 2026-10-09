竹市85歲以上長者優先打流感疫苗　三區衛生所推高齡友善一站式服務

為讓高齡長者接種流感疫苗更便利、安心，新竹市三區衛生所自本月流感疫苗開打起推出85歲以上長者「高齡友善優先通道」，串聯優先掛號、優先看診及優先施打服務，打造一站式接種流程，減少長者等候及往返移動負擔，讓長者接種疫苗更省力、更安心，落實高齡友善城市理念。

市長高虹安表示，這次三區衛生所針對85歲以上長者推出優先通道，從掛號、看診到接種進行流程優化，將防疫工作與高齡友善服務結合，回應高齡長者實際需求，持續打造「老幼共好、幸福友善」的宜居城市。

衛生局指出，考量85歲以上長者可能有行動不便、體力較弱等情形，三區衛生所自10月流感疫苗開打期間，於每周一至週五上午9至11時提供高齡友善優先接種服務，符合資格的長者免事先預約，抵達衛生所後由工作人員引導，依序完成報到、掛號、醫師看診評估及疫苗接種，透過「一條龍」服務減少排隊及移動等候時間，也讓陪同家屬更加安心。

衛生局說，對高齡長者而言，縮短等候時間、簡化接種流程，就是最直接的友善照顧。市府將持續以長者需求為中心，優化預防保健及疫苗接種服務，並依執行成效滾動檢討，評估將成熟經驗逐步推廣至各區，讓更多高齡長者享有便利、安心且有溫度的健康服務。

高衛生局提醒，65歲以上長者及慢性病患者感染流感後發生重症的風險較高，符合公費流感疫苗接種資格的民眾應依接種期程踴躍接種，及早建立免疫保護力。

85歲以上長者可於每周一至周五上午9至11時，免預約前往新竹市三區衛生所使用高齡友善優先通道；前往接種時請攜帶健保卡及相關證件。其他符合公費資格的民眾，也可至新竹市合約院所或衛生所接種。相關接種資訊請至竹市衛生局網頁( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp )查詢。