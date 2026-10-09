防詐神卡再+1　竹市「地籍異動即時通」升級

為提升不動產防詐服務便利性，新竹市府攜手內政部「地籍異動即時通」服務升級，自今年8月1日起，不動產所有權人透過網路服務註冊的健保卡驗證身分，即可於內政部數位櫃檯( https://dcland.moi.gov.tw/ )線上申辦地籍異動即時通；臨櫃申辦亦同步升級為「一處收件，全國服務」，民眾至全台任一地政事務所皆可跨所受理，讓不動產防詐更即時、更便利，全面提升財產安全防護力。

市長高虹安表示，市府持續落實「智慧治理」施政理念，持續運用數位科技打造便利、安全的智慧城市，其中市民財產安全更是市府高度重視的施政重點。「地籍異動即時通」是守護不動產、降低遭詐風險的重要防線，截至今年8月底，竹市申辦人數已突破2萬人，約涵蓋全市9%的不動產所有權人。呼籲市民踴躍申辦，透過即時通知掌握名下不動產異動情形，及早發現異常、即時處理，共同守護辛苦累積的財產。

地政處指出，此次服務升級大幅降低申辦門檻，網路申辦除原有的自然人憑證、工商憑證外，新增開放已完成網路服務註冊的健保卡進行身分驗證，民眾不受地政事務所辦公時間限制，在家即可隨時完成申請。臨櫃申辦則由原本須至不動產所在地管轄地政事務所，升級為全國任一地政事務所皆可受理，民眾只需填寫1份申請書，並載明不動產管轄地所，受理機關即可直接完成設定建檔，落實「一處收件、全國服務」，讓民眾申辦防詐服務更加省時、省力。

地政處補充，依統計資料顯示，今年網路申辦件數約為臨櫃申辦件數的10%，顯示多數民眾仍習慣臨櫃辦理，此次臨櫃與線上同步升級將使服務量能大幅提升。

地政處提醒，「地籍異動即時通」係以登記名義人的統一編號進行轄區內歸戶通知，若申請後於其他縣市新取得不動產，仍需向該不動產所屬轄區登記機關另行申辦，建議民眾於辦理土地登記時可一併檢附地籍異動即時通申請書（蓋用與登記申請案相同的印章）隨案申辦，免去等待過戶完畢後再另行申請的時間，實現「過戶與防詐一次搞定」，全面建構嚴密的打詐防護網。