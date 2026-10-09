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從一卡皮箱闖越南到選竹北市長 邱臣遠曝挺身參選竹北原因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠昨接受黨主席黃國昌直播專訪，罕見談起三寶爸生活及從政初衷。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠昨接受黨主席黃國昌直播專訪，罕見談起三寶爸生活及從政初衷。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠昨天接受黨主席黃國昌直播專訪，罕見談起三寶爸生活及從政初衷。他感謝妻子一路陪伴，從2008年赴越南創業、2019年加入民眾黨到投入竹北選戰，家庭始終是後盾，也讓他更理解年輕父母工作、育兒兩頭燒的處境。

邱臣遠表示，自己上有長輩、下有3名孩子，是典型「三明治世代」。雖公務繁忙，仍盡量回家吃晚餐，睡前陪孩子聊天、講故事，柴米油鹽的家庭生活，也讓他更能體會年輕家庭在工作與育兒間奔波的壓力。他認為，政治不應只是政黨對立與口水，而是要落實在每天生活，為下一代創造更好的環境。

談到人生轉折，邱臣遠說，2008年曾隻身帶著一卡皮箱到越南創業，騎摩托車穿梭南越工業區；2019年再透過海選加入民眾黨，2024年前往新竹市擔任副市長、代理市長，如今投入竹北市長選戰。一路走來，妻子始終默默支持，是他最溫暖且堅強的後盾。

邱臣遠指出，2019年決定從政，是因看見台灣社會長期陷入二元對立及意識形態操作，不少年輕人對未來感到無力，希望透過政治帶來不同選擇。有了孩子後，更加深他為下一代努力的信念，也讓他認為「台灣的第三勢力絕不能消失」。

邱臣遠表示，人在不同人生階段要展現勇氣並不容易，他從民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌身上，看見承擔的精神。這次投入竹北選戰，也讓他想起當年獨自在越南創業的經歷，都是走進陌生環境重新開始；如今則希望把過去從企業、國會到地方行政累積的經驗，投入竹北市政。

邱臣遠 越南 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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