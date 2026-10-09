快訊

龍蝦上桌「身體被吃光」還在咯咯叫！火鍋界LV遭一星洗版：不人道

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

聽新聞
0:00 / 0:00

香山居托資源低、行動教具包全年借閱僅19次　竹市府：優化媒合與宣導

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
社會處表示，依114年度竹市居家托育服務統計分析，香山區空手（無收托幼兒）的保母較少，因此媒合成功率相較其他兩區低，但以整體收托率來看，並未顯示較其他區低。記者王駿杰／翻攝
社會處表示，依114年度竹市居家托育服務統計分析，香山區空手（無收托幼兒）的保母較少，因此媒合成功率相較其他兩區低，但以整體收托率來看，並未顯示較其他區低。記者王駿杰／翻攝

新竹市3個行政區各有居家托育服務中心，但資源落差大，新竹市議員廖子齊指出，香山區居家托育服務中心的「行動教具包」全年借閱僅19次，且托育媒合成功率為全市最低，建議市府訂出統一規格，上網公告各區品項清單、借閱辦法，重視香山家長與孩子的需求。

市府社會處表示，依114年度竹市居家托育服務統計分析，香山區空手（無收托幼兒）的保母較少，因此媒合成功率相較其他兩區低，但以整體收托率來看，並未顯示較其他區低，經了解，媒合率較低主要受托育人員年齡、經驗、收托名額數影響。

社會處說，後續將透過精進保母媒合作業流程，並提升居家托育人員健檢補助費、優化勞動條件與環境、強化職場支持及專業培訓，鼓勵專業人員投入居家托育服務，增加留任意願，以提升媒合成功率。並透過多元管道宣導，讓有需求的家長精準獲得資訊。

社會處指出，有關行動教具包的借用與網頁資訊的一致性，將透過聯繫會議及業務督導，精進竹市各區居家托育服務。另外，針對行動教具包的宣導，將採定點巡迴或由訪視人員於訪視時主動提供教具體驗，降低保母借用疑慮，提升教具使用率。

廖子齊說，根據新竹市審計室報告，三區居家托育服務中心114年度計畫總經費1707萬餘元，但教具包借閱次數東區達272次、北區478次，香山區卻僅19次。此外，托育媒合成功率北區為46.01%、東區42.47%，香山區僅36.92%，各項數據皆敬陪末座。

她了解發現，3區居托中心網站資訊落差也很大，東區有完整的借閱專區、北區雖無專區但規則明確，但香山區網站從頭到尾，沒有借閱專區、沒有辦法也沒有目錄。

她認為，問題不在承辦單位，而是市府缺乏統一管理機制。同一套補助計畫，各區連教具包名稱與統計標準竟都不同，呼籲市府應訂出統一規格，並把三區的品項清單、借閱辦法一律上網。同時，市府也必須調出歷年各區媒合數字與居托員人數，釐清香山區媒合率較低的真正癥結。

廖子齊說，一個教具包看似小事，但攸關幼兒走路前能否獲得更多資源的差別。育兒環境的建立不該只靠家長或承辦團隊苦撐，市府應建置完善制度，確保資源能公平且確實地送到每一個家庭手中。

托育 新竹 保母

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市特教評鑑表現亮眼 獲教育部「優等」肯定

公寓大廈也能辦共餐！竹市長青樂活健康食堂每季最高補助11.8萬元

桃園公立、非營利幼兒園2歲專班明年再增20班 議員籲同步強化特兒需求

為下一代而戰 綠委推12大優先法案聚焦反兒虐、照顧

相關新聞

從一卡皮箱闖越南到選竹北市長 邱臣遠曝挺身參選竹北原因

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠昨天接受黨主席黃國昌直播專訪，罕見談起三寶爸生活及從政初衷。他感謝妻子一路陪伴，從2008年赴越南創業、2019年加入民眾黨到投入竹北選戰，家庭始終是後盾，也讓他更理解年輕父母工作、育兒兩頭燒的處境。

公寓大廈也能辦共餐！竹市長青樂活健康食堂每季最高補助11.8萬元

為打造高齡友善、安心樂活的社區生活環境，新竹市政府持續推動「長青樂活健康食堂」，鼓勵符合資格的公寓大廈成立共餐據點，透過定期共餐、健康飲食及鄰里交流，讓長者在熟悉的生活圈就近用餐、走出家門，從一餐飯開始建立鄰里支持網絡。市府說，符合申請資格的公寓大廈，每周最高可辦理3次共餐，每季最高補助11萬8000元，讓共餐服務深入社區、落實在地老化。

防詐神卡再+1　竹市「地籍異動即時通」升級

為提升不動產防詐服務便利性，新竹市府攜手內政部「地籍異動即時通」服務升級，自今年8月1日起，不動產所有權人透過網路服務註冊的健保卡驗證身分，即可於內政部數位櫃檯線上申辦地籍異動即時通；臨櫃申辦亦同步升級為「一處收件，全國服務」，民眾至全台任一地政事務所皆可跨所受理，讓不動產防詐更即時、更便利，全面提升財產安全防護力。

香山居托資源低、行動教具包全年借閱僅19次　竹市府：優化媒合與宣導

新竹市3個行政區各有居家托育服務中心，但資源落差大，新竹市議員廖子齊指出，香山區居家托育服務中心的「行動教具包」全年借閱僅19次，且托育媒合成功率為全市最低，建議市府訂出統一規格，上網公告各區品項清單、借閱辦法，重視香山家長與孩子的需求。

桃校園管制手機 意見分歧…議員撤案

國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定高中以下學生攜帶行動電話載具到校管理自治條例，法案昨送議會教育審查委員會討論，多名議員認為茲事體大，應先開公聽會廣納意見；舒最後哽咽撤案，但要求教育局做不具名投票，調查老師對校園保管手機看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。