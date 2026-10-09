香山居托資源低、行動教具包全年借閱僅19次　竹市府：優化媒合與宣導

新竹市3個行政區各有居家托育服務中心，但資源落差大，新竹市議員廖子齊指出，香山區居家托育服務中心的「行動教具包」全年借閱僅19次，且托育媒合成功率為全市最低，建議市府訂出統一規格，上網公告各區品項清單、借閱辦法，重視香山家長與孩子的需求。

市府社會處表示，依114年度竹市居家托育服務統計分析，香山區空手（無收托幼兒）的保母較少，因此媒合成功率相較其他兩區低，但以整體收托率來看，並未顯示較其他區低，經了解，媒合率較低主要受托育人員年齡、經驗、收托名額數影響。

社會處說，後續將透過精進保母媒合作業流程，並提升居家托育人員健檢補助費、優化勞動條件與環境、強化職場支持及專業培訓，鼓勵專業人員投入居家托育服務，增加留任意願，以提升媒合成功率。並透過多元管道宣導，讓有需求的家長精準獲得資訊。

社會處指出，有關行動教具包的借用與網頁資訊的一致性，將透過聯繫會議及業務督導，精進竹市各區居家托育服務。另外，針對行動教具包的宣導，將採定點巡迴或由訪視人員於訪視時主動提供教具體驗，降低保母借用疑慮，提升教具使用率。

廖子齊說，根據新竹市審計室報告，三區居家托育服務中心114年度計畫總經費1707萬餘元，但教具包借閱次數東區達272次、北區478次，香山區卻僅19次。此外，托育媒合成功率北區為46.01%、東區42.47%，香山區僅36.92%，各項數據皆敬陪末座。

她了解發現，3區居托中心網站資訊落差也很大，東區有完整的借閱專區、北區雖無專區但規則明確，但香山區網站從頭到尾，沒有借閱專區、沒有辦法也沒有目錄。

她認為，問題不在承辦單位，而是市府缺乏統一管理機制。同一套補助計畫，各區連教具包名稱與統計標準竟都不同，呼籲市府應訂出統一規格，並把三區的品項清單、借閱辦法一律上網。同時，市府也必須調出歷年各區媒合數字與居托員人數，釐清香山區媒合率較低的真正癥結。

廖子齊說，一個教具包看似小事，但攸關幼兒走路前能否獲得更多資源的差別。育兒環境的建立不該只靠家長或承辦團隊苦撐，市府應建置完善制度，確保資源能公平且確實地送到每一個家庭手中。