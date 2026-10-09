公寓大廈也能辦共餐！竹市長青樂活健康食堂每季最高補助11.8萬元

為打造高齡友善、安心樂活的社區生活環境，新竹市政府持續推動「長青樂活健康食堂」，鼓勵符合資格的公寓大廈成立共餐據點，透過定期共餐、健康飲食及鄰里交流，讓長者在熟悉的生活圈就近用餐、走出家門，從一餐飯開始建立鄰里支持網絡。市府說，符合申請資格的公寓大廈，每周最高可辦理3次共餐，每季最高補助11萬8000元，讓共餐服務深入社區、落實在地老化。

市長高虹安表示，隨著高齡人口增加，如何讓長者在熟悉的社區安心生活、健康老化，是市府持續努力的方向。「長青樂活健康食堂」不只是提供一餐飯，更希望透過共餐創造長輩彼此交流、互相陪伴的機會，鼓勵大家走出家門、認識鄰居，讓社區成為長者生活中重要的支持力量，共同營造健康、友善且充滿人情味的高齡生活環境。

高虹安說明，為讓更多公寓大廈能投入共餐服務，市府開放經報備成立的公寓大廈管理委員會提出申請，並須經管理委員會決議同意。共餐據點的辦理場所也須符合安全、衛生及通風採光等條件，並具備滅火器、灑水器、警報器及緊急照明設備等消防設施，確保長輩用餐及參與活動時的安全。

社會處指出，各公寓大廈可依社區需求及實際量能，每周辦理1至3次共餐，每次以30人為服務上限，其中長者至少20人。餐食則應兼顧均衡、健康與多樣化，每餐至少提供三菜一湯及一項主食，並由社區建立長輩及志工名冊，掌握服務人數及參與情形，讓共餐不僅吃得飽，也要吃得健康、吃得安心。

補助部分，市府依每周共餐頻率提供不同額度支持，以每人每餐100元計算，每次最高補助30人。每周辦理1餐、每季12餐者，每季食材費補助3萬6000元，另加計業務費及志工交通費6000元，每季最高補助4萬2000元；每周辦理2餐、每季24餐者，食材費最高補助7萬2000元，加計業務費及志工交通費8000元，每季最高補助8萬元；若每周辦理3餐、每季36餐，食材費最高補助10萬8000元，加計業務費及志工交通費1萬元，每季最高補助11萬8000元，鼓勵社區依自身需求及量能，發展適合長者的共餐模式。

市府表示，申請單位須自籌計畫總經費20%，實際補助項目及金額則依審查核定結果辦理。有意願加入「長青樂活健康食堂」的公寓大廈，可先確認管理委員會設立、內部決議及共餐場地安全等申請條件，並洽詢新竹市政府社會處，期待透過公寓大廈的參與，將健康共餐帶進更多社區，讓長者在熟悉的家園就能享有健康飲食、鄰里互動與溫暖陪伴，打造「在地安老、健康樂活」的友善城市。