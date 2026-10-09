桃校園管制手機 意見分歧議員撤案

國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定高中以下學生攜帶行動電話載具到校管理自治條例，法案昨送議會教育審查委員會討論，多名議員認為茲事體大，應先開公聽會廣納意見；舒最後哽咽撤案，但要求教育局做不具名投票，調查老師對校園保管手機看法。

舒翠玲提案指出，校園使用手機問題不僅影響學生個人學習力，也會影響老師教學，因各校管理手機方式不一，易引發師生衝突，擬定自治條例讓學校管理能依法有據。自治條例規定學生帶手機、筆電等物品進校園須關機，由學校集中保管；若學生違規使用手機，將有口頭勸戒或校規處分。

桃園市議會教育審查委員會昨討論此案，除召集人黃瓊慧、委員舒翠玲與孫韻璇出席，議員許家睿、李宗豪、陳治文、段樹文和陳韋曄等人也列席表達意見。

民進黨議員許家睿認同立法，但建議先辦公聽會、廣納意見，陳治文認為手機管理應回歸家庭，李宗豪則指管理不一定要訂自治條例。國民黨議員陳韋曄、孫韻璇關切學校行政負擔，並主張保留校方管理彈性。無黨聯盟總召段樹文則憂心自治條例與中央法規牴觸，建議觀察一年後再討論。

「行動載具已經影響教學現場，老師無力管理。」舒翠玲強調，訂定自治條例是在幫老師解決教學現場會碰到的衝突問題，她所提案版本跟教育部幾乎一樣，只是中央卡關、地方先推。由於條例未獲共識，舒最後哽咽表示撤案，但盼教育局先協助學校老師對校園集中手機管理的看法。

教育局長劉仲成說，桃園有些學校目前還沒有手機管理原則，自治條例能幫助學校建立標準，但教育局也認為立法確實應該更有彈性，已有針對議員提案研擬補充條文。全案撤案後，將針對委員會建議做不具名投票與調查，等結果出爐再做打算。