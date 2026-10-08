破除不合！邱臣遠曝高虹安將現身競總 再與柯文哲、黃國昌同框

新竹縣竹北市長選戰白熱化，民眾黨參選人邱臣遠今晚首度正面回應與新竹市長高虹安關係生變傳聞，強調兩人多年並肩作戰，將「用行動破除一切」。10月11日競總成立時，高虹安將到場力挺，與創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌同台，白營新竹選戰再度集結。

邱臣遠今晚接受黃國昌直播節目「民眾有本事－直球問大事」專訪。面對網友提問「你跟高虹安真的不好嗎？」邱臣遠表示，他與高虹安過去在立法院是4年同事，經歷過大小戰役，高虹安參選新竹市長時，他也全力支持；卸任立委後赴新竹市擔任副市長，兩人共同面對罷免及司法挑戰，如今因黨的需要，才到不同戰場各自努力。

邱臣遠表示，外界過去不乏見縫插針、分化兩人的說法，從他剛到新竹市到離開後都沒有停止，但自己不想隨之起舞，「很多事情不用聽外面說什麼，看大家做什麼最直接」，並預告10月11日上午9時30分舉行競選總部成立活動，神秘嘉賓高虹安將親自到場加油，「用行動證明一切」。

邱臣遠也透露，當天除高虹安外，黃國昌、柯文哲都將到場，自己也將現場演唱尚未公開的第2首新歌。黃國昌則笑稱，這就是最具體的行動。

談到竹北藍白合破局，黃國昌再揭選戰內幕，指民眾黨最初布局時，鄭朝方尚未決定是否轉戰新竹縣長，當時有人建議，若鄭尋求連任「這一局我們不要玩」；但他認為基於政黨發展，無論對手是誰都應參戰。黃更直指，鄭宣布轉戰縣長後，「之前沒有說要選竹北市長的人突然都表態」，形容這種情況是「投機」。

邱臣遠表示，自己5月接受徵召時原獲得許多祝福，不到1個月局勢丕變，甚至被形容成攪局者，最不能接受的是「嘴巴講一套、私底下做一套」。不過藍白破局後反而讓他「豁然開朗」，民眾黨應走自己的路、維持政黨主體性，竹北的紛爭也不應外溢影響其他縣市藍白合作。

邱臣遠也觀察，這波爭議讓部分過去未表態的「隱形白」及中間選民開始現身支持。黃國昌則透露，近期在竹北接觸到部分長期支持國民黨的地方人士，有人因「看不下去」轉而表態挺邱；邱則說，自己沒有傳統樁腳與雄厚財力，就「沒有樁腳靠雙腳、沒有財力靠體力」，持續走進基層爭取支持。