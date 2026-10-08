快訊

挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣響應心理健康日 鍾東錦：規劃第4處社區心衛中心

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣政府今天舉辦響應「世界心理健康日」活動，縣長鍾東錦表示，近期將在台3線大湖地區規劃縣內第4處社區心理衛生中心，提供情緒支持、專業諮商等服務，營造友善、接納環境。

每年10月為心理健康月，苗栗縣心理健康中心為響應世界心理衛生聯盟（WFMH）訂定10月10日的「世界心理健康日」，今天在縣府大廳舉辦「傾聽生命經驗．讓愛發光前行」活動。

會中邀請曾在17歲確診思覺失調症的作家「太陽奈克」分享自身生命歷程，他因為勇敢求助、未曾斷藥、並相信自己會好，在醫療人員與社區資源支持下，逐步復原，不但讓自己生活日趨正常而健康，還陸續出版3本著作；會場周邊也陳列撕掉精神疾病汙名標籤等看板，增進民眾對心理健康議題的理解。

苗栗縣衛生局長楊文志表示，一時的情緒問題久未處理，可能演變成精神上的困擾。苗栗縣目前在頭份市、苗栗市及通苑地區已布建3處社區心理衛生中心，並於18鄉鎮市衛生所設置心理諮商窗口，提供民眾心理健康促進、情緒支持及專業諮商等服務，暖心陪伴有心理困擾民眾度過情緒低潮。

苗栗縣長鍾東錦在活動中頒獎表揚115年心理健康業務推動績優單位，獲獎單位包括大千綜合醫院、大千南勢醫院、為恭紀念醫院、衛福部苗栗醫院及苑裡李綜合醫院；並頒獎感謝長期挹注物資的白沙屯玉旨慈聖宮、竹南鎮后厝里龍鳳宮及社團法人中華安得烈慈善協會等。

鍾東錦表示，生命十分可貴，當發覺自己或家人、親友出現問題，及時找對方法、找對人協助，透過專業諮詢或醫師診斷、用藥，往往可以減少後續許多棘手問題。縣府正在大湖地區尋覓適當用地，規劃成立第4處社區心理衛生中心，就近服務台3線沿線鄉鎮民眾，營造友善、接納的環境。

鍾東錦呼籲，當發現自己或家人因焦慮、失眠及憂鬱症狀影響生活或工作時，就近至身心科門診或社區心衛中心尋求諮詢及專業協助，也可撥打24小時免付費專線「1925」。

苗栗 鍾東錦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美商Coupang酷澎物流中心首度獲頒桃園市政府「友善雇主」殊榮

大村2.5 億「全齡大樓」動工 消防、衛生所、托嬰一站全包

張榮發基金會助唇顎裂家庭迎向曙光

有愛無礙親子派對 桃園永慶加盟四品牌力挺在地公益

相關新聞

竹北市長參選資格保衛戰 李貞秀循「王金平模式」北院聲請假處分

前立委李貞秀登記參選新竹縣竹北市長，卻遭新竹縣選委會認定資格不符，今日下午赴台北地院遞狀，循前立法院長王金平模式聲請假處分，請求法院定暫時處分讓她參選，避免選委會處分傷害擴大，也預告未來將加告陸委會。

設籍27年為何不算？ 李貞秀舉「畢業證書、房屋權狀」為例反駁

新竹縣竹北市長參選人李貞秀昨參選資格遭新竹縣選委會認定不符後，今下午赴台北地院聲請「定暫時狀態處分」，盼法院在實體判決前先保全參選資格。她主張，在台設籍已27年且從未中斷，補繳證明不代表資格應從補件日起算。

2026桃園市客家卓越貢獻3人獲表揚 張善政肯定長期深耕客家文化

桃園市長張善政今日至桃園區鉑宴會館，出席2026年桃園市客家卓越貢獻人員頒獎典禮，今年共有3位得獎者，分為「語言文化類」及「公共推廣類」，公開表揚並肯定得獎者們長期投入客語教學、客家文化傳承及公共推廣的努力與貢獻。

肉品市場拚轉型！吳旭智推竹北直銷中心 串聯在地農產

國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路，同時改善運輸車輛造成的交通、異味及噪音問題，並串聯西區休閒觀光發展。

對決高溫害蟲葉蟎 苗栗農改場生物防治技術奏效

極端氣候高溫導致田間害蟲「葉蟎」繁殖更快，造成農作物枯死，成為夏季時農友的夢魘。苗栗農改場推出新的生物防治技術，透過天敵...

竹北水圳公園音樂故事10/26登場　樂團演出

新竹縣竹北市公所今天表示，將於26日在水圳公園舉辦「竹北水圳公園音樂故事」，邀集狂美交響管樂團、巴雀室內樂團及銅好重奏團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。