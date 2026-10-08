苗縣響應心理健康日 鍾東錦：規劃第4處社區心衛中心

苗栗縣政府今天舉辦響應「世界心理健康日」活動，縣長鍾東錦表示，近期將在台3線大湖地區規劃縣內第4處社區心理衛生中心，提供情緒支持、專業諮商等服務，營造友善、接納環境。

每年10月為心理健康月，苗栗縣心理健康中心為響應世界心理衛生聯盟（WFMH）訂定10月10日的「世界心理健康日」，今天在縣府大廳舉辦「傾聽生命經驗．讓愛發光前行」活動。

會中邀請曾在17歲確診思覺失調症的作家「太陽奈克」分享自身生命歷程，他因為勇敢求助、未曾斷藥、並相信自己會好，在醫療人員與社區資源支持下，逐步復原，不但讓自己生活日趨正常而健康，還陸續出版3本著作；會場周邊也陳列撕掉精神疾病汙名標籤等看板，增進民眾對心理健康議題的理解。

苗栗縣衛生局長楊文志表示，一時的情緒問題久未處理，可能演變成精神上的困擾。苗栗縣目前在頭份市、苗栗市及通苑地區已布建3處社區心理衛生中心，並於18鄉鎮市衛生所設置心理諮商窗口，提供民眾心理健康促進、情緒支持及專業諮商等服務，暖心陪伴有心理困擾民眾度過情緒低潮。

苗栗縣長鍾東錦在活動中頒獎表揚115年心理健康業務推動績優單位，獲獎單位包括大千綜合醫院、大千南勢醫院、為恭紀念醫院、衛福部苗栗醫院及苑裡李綜合醫院；並頒獎感謝長期挹注物資的白沙屯玉旨慈聖宮、竹南鎮后厝里龍鳳宮及社團法人中華安得烈慈善協會等。

鍾東錦表示，生命十分可貴，當發覺自己或家人、親友出現問題，及時找對方法、找對人協助，透過專業諮詢或醫師診斷、用藥，往往可以減少後續許多棘手問題。縣府正在大湖地區尋覓適當用地，規劃成立第4處社區心理衛生中心，就近服務台3線沿線鄉鎮民眾，營造友善、接納的環境。

鍾東錦呼籲，當發現自己或家人因焦慮、失眠及憂鬱症狀影響生活或工作時，就近至身心科門診或社區心衛中心尋求諮詢及專業協助，也可撥打24小時免付費專線「1925」。