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竹北市長參選資格保衛戰 李貞秀循「王金平模式」北院聲請假處分

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導
竹北市長參選人李貞秀被認定資格不符，今赴北院提假處分保全參選資格。記者謝亞庭／攝影
竹北市長參選人李貞秀被認定資格不符，今赴北院提假處分保全參選資格。記者謝亞庭／攝影

前立委李貞秀登記參選新竹縣竹北市長，卻遭新竹縣選委會認定資格不符，今日下午赴台北地院遞狀，循前立法院長王金平模式聲請假處分，請求法院定暫時處分讓她參選，避免選委會處分傷害擴大，也預告未來將加告陸委會

新竹縣選委會昨審定地方公職人員選舉參選資格，認定李貞秀因完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，不符參選資格，應不予登記。

選委會說明，李貞秀原為中國大陸人民，登記參選竹北市長。依兩岸人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職參選人。

李貞秀為保全自身參選資格，今日下午2時赴北院遞狀，聲請定暫時狀態處分，請求凍結選委會公告她不得登記參選的處分，相對人則為竹縣選委會、中央選舉委員會。

李貞秀指出，由於竹縣選委會做成的決議，之後會由中選會對縣市長參選資格進行複審，因此同時提告；至於為何本案要來北院提告，她則表示，有律師建議她循民事假處分程序救濟，今日自行遞狀，未來也打算加告陸委會。

李貞秀說，會來提告是認為台灣的制度出現問題，正常來說陸委會並非中選會的上級單位，為何選委會可以依照法律之外的行政函釋進行政治操作？不過，她也感謝竹縣選委會提早作業，讓她趕在中選會最後排定登記作業之前，遞狀避免損害擴大。

另一方面，李貞秀先前民眾黨不分區立委資格遭撤，不服中選會公告由許忠信遞補，而向台北高等行政法院提行政訴訟，請求確認公告無效並撤銷。本訴原訂下月開庭，但她今天受訪也表示，這案她沒有要告了，未來將依程序撤告。

竹北市長參選人李貞秀被認定資格不符，今赴北院提假處分保全參選資格。記者謝亞庭／攝影
竹北市長參選人李貞秀被認定資格不符，今赴北院提假處分保全參選資格。記者謝亞庭／攝影

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