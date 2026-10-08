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讓孩子沿水圳讀歷史 曾聖凱提竹北「城市即教室」構想

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想。圖／曾聖凱團隊提供

民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想，主張串聯竹北東興圳等歷史水圳、步道及公園，結合文化走讀、環境教育與學校課程，讓水圳不只是公共設施，也成為孩子認識竹北歷史的戶外教室。

曾聖凱表示，水圳不只是水利設施，也承載地方開發、產業發展與居民生活歷史。他兩年前參選立委期間開始關注竹東圳歷史文化價值，選後持續與地方文史工作者、陽明交通大學及清華大學學者合作，參與竹東圳起工百年紀念規畫，並共同撰寫計畫書，拜訪新竹縣長楊文科及文化局長朱淑敏，爭取縣府支持。

相關紀念計畫以2026年起工百年、2028年通水百年為重要里程碑，逐步推動文化走讀、講師培力、專書出版、展覽、紀錄片及紀念公園等構想。此次「新竹文獻」竹東圳紀念專輯發表及「造圳者」展覽開幕，也是地方文史工作者、學者與縣府合作成果。

曾聖凱指出，竹東圳全長約21公里，沿線有13座隧道、6座水路橋及3處虹吸工，展現百年前工程技術。竹東圳除帶動農業灌溉，開鑿過程發現的天然氣，也與後續能源開發、玻璃產業發展有所關聯，日後更成為寶山水庫重要引水渠道，持續支援新竹地區民生及產業用水。

曾聖凱表示，好的公共建設除解決當下問題，也會影響城市未來百年發展，城市治理應兼顧工程、歷史文化與生活需求，讓公共設施發揮原有功能之外，也成為認識地方的重要資源。

他提出「城市即教室」構想，主張從竹北東興圳等具歷史意義的水圳出發，盤點沿線文化資源及市公所轄管公共空間，串聯既有步道、公園及社區活動，規畫文化走讀、地方故事導覽及環境教育，並與學校、地方團體合作，讓孩子透過實地探索認識竹北。

曾聖凱說，竹東與竹北雖屬不同城市，但水系、產業及地方文化發展彼此相連，未來將在市公所權責範圍內，透過跨機關合作及地方參與推動水圳文化保存、公共空間活化，讓竹北持續建設之餘，也累積城市文化內涵。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想。圖／曾聖凱團隊提供

民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨竹北市長參選人曾聖凱今出席「竹東圳起工百年」紀念活動，提出「城市即教室」構想。圖／曾聖凱團隊提供

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