快訊

殺3人才能判死？憲法法庭未解釋 冷回：不服判決應循程序救濟

中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聽新聞
0:00 / 0:00

設籍27年為何不算？ 李貞秀舉「畢業證書、房屋權狀」為例反駁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
李貞秀主張，在台設籍已27年且從未中斷，補繳證明不代表資格應從補件日起算。記者黃羿馨／攝影
李貞秀主張，在台設籍已27年且從未中斷，補繳證明不代表資格應從補件日起算。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市長參選人李貞秀昨參選資格遭新竹縣選委會認定不符後，今下午赴台北地院聲請「定暫時狀態處分」，盼法院在實體判決前先保全參選資格。她主張，在台設籍已27年且從未中斷，補繳證明不代表資格應從補件日起算。

新竹縣選委會昨天公布參選資格審查結果，認定李貞秀完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，依兩岸人民關係條例第21條及大陸委員會今年4月16日核釋，資格不符，不予登記。

李貞秀昨天即表示將循司法途徑救濟，並以「王金平模式」聲請假處分保全參選資格。她今天下午2時赴台北地方法院遞狀，正式提出「定暫時狀態處分」聲請，希望法院在本案法律爭議獲得實質判決前，先保全她的參選資格，避免發生難以回復的損害。

李貞秀表示，她在竹北居住超過13年，在當地生活、工作並養育孩子，參選並非為了政治職位，而是認為竹北仍有改善空間。誰適合擔任市長，應由竹北市民以選票決定，不應由行政解釋提前將特定參選人排除在選票之外。

她也質疑，大陸委員會並非中央選舉委員會主管機關，兩岸人民關係條例第21條規定，原大陸地區人民要參選公職，要求的是「在台灣地區設有戶籍滿10年」，她的台灣戶籍27年來從未中斷，出入境使用中華民國護照，往來兩岸則使用台胞證。

針對選委會以喪失中國大陸戶籍證明完成時間計算10年資格，李貞秀表示，「今天補交歷史證明文件，不代表27年前的法律事實今天才發生」，如同多年後補發畢業證書，不代表補發當天才畢業；遺失房屋權狀後補發，也不代表補發當天才取得房屋。

她主張，不能因近期補繳一紙證明，就推翻20多年來既存的法律事實，公民合法身分及參政權應受保障，政府也應依法行政。

新竹縣選委會昨天表示，依兩岸人民關係條例第21條及陸委會核釋，李貞秀須在2016年11月28日前完成喪失中國大陸戶籍證明，才能符合設籍滿10年的參選資格；經審查認定她不符合規定，因此不予登記。

2026九合一選舉 李貞秀 新竹縣選舉 竹北 選委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曾順利參選、就任立委 李貞秀將循「王金平模式」聲請假處分

李貞秀參選竹北市長資格不符 竹縣選委會不予登記

台東年底選舉　6參選人因陸籍和刑案前科資格不符

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

相關新聞

圓已逝兒子遺願、母捐車回饋鄉梓 造橋「鄉親服務專車」將重新上路

苗栗縣皇禾建設有限公司創辦人黃文勇的母親江梅英，為完成已逝兒子遺願，捐贈1輛「鄉親服務專車」予造橋鄉公所，讓鄉內原已停駛的「鄉親服務專車」有望重新上路，便利鄉民。

設籍27年為何不算？ 李貞秀舉「畢業證書、房屋權狀」為例反駁

新竹縣竹北市長參選人李貞秀昨參選資格遭新竹縣選委會認定不符後，今下午赴台北地院聲請「定暫時狀態處分」，盼法院在實體判決前先保全參選資格。她主張，在台設籍已27年且從未中斷，補繳證明不代表資格應從補件日起算。

2026桃園市客家卓越貢獻3人獲表揚 張善政肯定長期深耕客家文化

桃園市長張善政今日至桃園區鉑宴會館，出席2026年桃園市客家卓越貢獻人員頒獎典禮，今年共有3位得獎者，分為「語言文化類」及「公共推廣類」，公開表揚並肯定得獎者們長期投入客語教學、客家文化傳承及公共推廣的努力與貢獻。

肉品市場拚轉型！吳旭智推竹北直銷中心 串聯在地農產

國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路，同時改善運輸車輛造成的交通、異味及噪音問題，並串聯西區休閒觀光發展。

對決高溫害蟲葉蟎 苗栗農改場生物防治技術奏效

極端氣候高溫導致田間害蟲「葉蟎」繁殖更快，造成農作物枯死，成為夏季時農友的夢魘。苗栗農改場推出新的生物防治技術，透過天敵...

竹北水圳公園音樂故事10/26登場　樂團演出

新竹縣竹北市公所今天表示，將於26日在水圳公園舉辦「竹北水圳公園音樂故事」，邀集狂美交響管樂團、巴雀室內樂團及銅好重奏團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。