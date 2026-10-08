設籍27年為何不算？ 李貞秀舉「畢業證書、房屋權狀」為例反駁

新竹縣竹北市長參選人李貞秀昨參選資格遭新竹縣選委會認定不符後，今下午赴台北地院聲請「定暫時狀態處分」，盼法院在實體判決前先保全參選資格。她主張，在台設籍已27年且從未中斷，補繳證明不代表資格應從補件日起算。

新竹縣選委會昨天公布參選資格審查結果，認定李貞秀完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，依兩岸人民關係條例第21條及大陸委員會今年4月16日核釋，資格不符，不予登記。

李貞秀昨天即表示將循司法途徑救濟，並以「王金平模式」聲請假處分保全參選資格。她今天下午2時赴台北地方法院遞狀，正式提出「定暫時狀態處分」聲請，希望法院在本案法律爭議獲得實質判決前，先保全她的參選資格，避免發生難以回復的損害。

李貞秀表示，她在竹北居住超過13年，在當地生活、工作並養育孩子，參選並非為了政治職位，而是認為竹北仍有改善空間。誰適合擔任市長，應由竹北市民以選票決定，不應由行政解釋提前將特定參選人排除在選票之外。

她也質疑，大陸委員會並非中央選舉委員會主管機關，兩岸人民關係條例第21條規定，原大陸地區人民要參選公職，要求的是「在台灣地區設有戶籍滿10年」，她的台灣戶籍27年來從未中斷，出入境使用中華民國護照，往來兩岸則使用台胞證。

針對選委會以喪失中國大陸戶籍證明完成時間計算10年資格，李貞秀表示，「今天補交歷史證明文件，不代表27年前的法律事實今天才發生」，如同多年後補發畢業證書，不代表補發當天才畢業；遺失房屋權狀後補發，也不代表補發當天才取得房屋。

她主張，不能因近期補繳一紙證明，就推翻20多年來既存的法律事實，公民合法身分及參政權應受保障，政府也應依法行政。

新竹縣選委會昨天表示，依兩岸人民關係條例第21條及陸委會核釋，李貞秀須在2016年11月28日前完成喪失中國大陸戶籍證明，才能符合設籍滿10年的參選資格；經審查認定她不符合規定，因此不予登記。