2026桃園市客家卓越貢獻3人獲表揚 張善政肯定長期深耕客家文化

桃園市長張善政今日至桃園區鉑宴會館，出席2026年桃園市客家卓越貢獻人員頒獎典禮，今年共有3位得獎者，分為「語言文化類」及「公共推廣類」，公開表揚並肯定得獎者們長期投入客語教學、客家文化傳承及公共推廣的努力與貢獻。

其中，「語言文化類」由陳美智、張肇真獲獎，兩人長期投入校園客語教學及客家文化教育，並積極指導學生參與各項客語競賽，培育年輕世代認識客語、親近客家文化，為桃園客語傳承扎根校園、累積深厚能量。

「公共推廣類」則由趙彩雲女士獲獎，長年致力於客家山歌及戲曲推廣，深耕桃園在地客家文化，同時積極拓展海內外交流，透過音樂與表演藝術搭起文化交流橋梁，讓臺灣客家文化走向更廣闊的舞台。

張市長表示，3位得獎者投入的領域雖不相同，但共同點都是對客家文化的熱愛，以及長年累月、不求回報的堅持。客家文化的傳承與推廣並非一蹴可幾，需要許多人的長期投入與默默耕耘，正因為有這些堅持，客家文化才能一代接一代延續下去。

張善政指出，客家卓越貢獻人員表揚活動對桃園客家族群具有重要意義，客家文化在多元社會中，需要更多人持續投入保存與推廣，因此希望透過客家卓越貢獻人員表揚，發掘並表彰長期耕耘客家事務的優秀人士，不僅是對得獎者多年努力的肯定，也是政府重視客家文化、支持客家發展的具體展現。也鼓勵社會各界加入客家文化傳承與推廣的行列，讓桃園客家文化持續發展、扎根在地，並代代傳承。

桃園市長張善政致贈「桃園客家文化貢獻獎」予得獎者張肇真，肯定其長期投入客語教學並以創新方式傳承客家文化的貢獻。圖／桃園市客家局提供