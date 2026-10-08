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肉品市場拚轉型！吳旭智推竹北直銷中心 串聯在地農產

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路。圖／吳旭智團隊提供
國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路。圖／吳旭智團隊提供

國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路，同時改善運輸車輛造成的交通、異味及噪音問題，並串聯西區休閒觀光發展。

吳旭智表示，竹北除科技產業，也有值得珍惜的農業與在地食材，優質肉品需要穩定銷售管道，市民也期待方便、安心且價格合理的採買選擇。他先前已在議會提案，建議借鏡外縣市肉品市場轉型經驗，運用新竹肉品市場既有毛豬拍賣、屠宰及冷鏈分切基礎，設置肉品直銷中心。

新竹縣議會副議長王炳漢表示，肉品市場主要出入口位於中正西路，清晨及上下班尖峰人車頻繁，地方也反映運輸車輛噪音、異味等問題，先前已提案評估將市場大門改由水防道路進出，分散交通壓力。

縣議員鄭美琴也建議，可在肉品市場附近設置購物商場，除肉品外，納入在地蔬果、烏魚子等特色農漁產品。新庄里長余清輝則建議結合附近國有地、新庄公園及新庄橋，形成完整休閒廊帶。

立委徐欣瑩服務團隊也肯定規畫方向，認為肉品直銷中心不只是增加購物場所，也應藉此推動市場現代化、智慧化及環境友善升級，將產業發展、食品安全、交通改善及環境品質納入整體規畫。

新竹肉品市場總經理詹皓智表示，市場已有拍賣、屠宰、分切及冷鏈等供應鏈基礎，可評估結合「在地時蔬直銷站」及「國產肉品展售中心」，並納入新竹特色加工產品、食農教育及冷鏈配送服務。

至於調整運輸動線，詹皓智指出，目前擴大經營所需的籌設計畫補辦程序尚未完成，未來仍須配合縣府整體規畫，處理廠區與水防道路間國有土地取得，才能評估大門遷移；現階段將先協調家畜運輸車輛進出時間、管制車流及加強車輛清潔消毒。

吳旭智表示，直銷中心將以增加在地農產銷售管道、縮短產地至餐桌運輸距離，以及由地方公營事業機構把關品質與來源為目標；未來也盼整合道路、停車及周邊設施，進一步活化竹北西區休閒觀光。

國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路。圖／吳旭智團隊提供
國民黨新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智今邀集地方民代、里長會勘新竹肉品市場，提出設置「竹北肉品直銷中心」，盼增加在地肉品、農產銷售通路。圖／吳旭智團隊提供

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