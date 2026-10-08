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對決高溫害蟲葉蟎 苗栗農改場生物防治技術奏效

中央社／ 台北8日電

極端氣候高溫導致田間害蟲「葉蟎」繁殖更快，造成農作物枯死，成為夏季時農友的夢魘。苗栗農改場推出新的生物防治技術，透過天敵「長毛小新綏蟎」有效終結葉蟎，將技轉上市。

農業部今天發布新聞稿，近年極端氣候導致設施與田間環境日益乾燥炎熱，促使俗稱「紅、白蜘蛛」的葉蟎繁殖飆升，影響農作物生長，苗栗區農業改良場找到對抗方法。

苗栗農改場說，葉蟎不僅危害作物廣泛，且因世代短，易對農藥產生抗藥性，經常造成木瓜、草莓、瓜果及花卉等各類農作物嚴重萎凋枯死，成為農友夏季防治害蟲的夢魘，農改場已成功建立專食性天敵「長毛小新綏蟎」的生產與釋放技術，並完成非專屬授權，產品即將上市，為國內農友提供對抗害蟎的生物防治新武器。

苗栗農改場場長施佳宏說，過去市面上缺乏專食葉蟎的天敵產品，苗栗農改場研發的「長毛小新綏蟎」不僅能在極難噴藥的葉背脈縫主動搜捕害蟲，更具備優異的高溫適應力。

施佳宏說，「長毛小新綏蟎」能涵蓋葉蟎各發育期，其中最大的優勢在於極度喜好「吃卵」的特性，透過在葉蟎孵化前精準封鎖族群擴散，釋放後僅需1至2週，便能迅速於田間建立強大防禦網。目前於木瓜、草莓、洋香瓜、小西瓜、茄子及花卉等作物的田間防治試驗中，成效良好。

為使天敵昆蟲釋放更方便操作，苗栗農改場開發適合國內栽培模式的「天敵醬料罐釋放裝置」，每50公尺釋放作業僅需1分鐘即可輕鬆完成，不僅省工更是高效，且不受作物種類或植株高度限制。

苗栗農改場也完成化學藥劑對「長毛小新綏蟎」的殘毒感受性試驗，建立精準的安全釋放間隔期，引導農友在必要化學用藥後，無縫銜接天敵防線，真正達成兼顧防治效果與藥劑減量的雙贏目標。

苗栗 高溫 農改場

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