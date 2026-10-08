圓已逝兒子遺願、母捐車回饋鄉梓 造橋「鄉親服務專車」將重新上路

苗栗縣皇禾建設有限公司創辦人黃文勇的母親江梅英，為完成已逝兒子遺願，捐贈1輛「鄉親服務專車」予造橋鄉公所，讓鄉內原已停駛的「鄉親服務專車」有望重新上路，便利鄉民。

據了解，皇禾公司建案主要以竹南、頭份地區為主，創辦人黃文勇事業有成，卻因忙於事業忽視健康，於一場會議中驟然倒下猝死，令親屬深感不捨。

黃文勇舅舅、退休校長江增雄透露，外甥生前常回到故鄉造橋，看到鄉內長者年事漸高、交通出入不便，便常對母親提及，若有機會希望能捐贈交通車給公所服務鄉親，如今由母親替他圓夢完成遺願。

造橋鄉公所表示，對不少造橋鄉親來說，「鄉親服務專車」其實並不陌生。過去，它曾經穿梭在村鄰之間，載著有需要的鄉親洽公、使用公共服務；如今，這項熟悉的服務，將有望再次回到大家身邊。有鄉親也說「超棒的，Toyota頂級豪車服務鄉親，應是全國首創！」

「熟悉的服務重新回來，不只是多了一輛車，更是多了一份照顧鄉親的力量。」鄉長徐連斌對回饋表達深深感謝。他表示，造橋鄉各村庄分布較廣，對交通不便的鄉親而言，一趟看似簡單的路程並不輕鬆；這輛「鄉親服務專車」未來將妥善規劃，提供轄內民眾往返衛生所就醫接駁、洽公接送及公共利益巡迴載運等服務，讓照顧鄉親的力量重新上路。