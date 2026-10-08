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竹北水圳公園音樂故事10/26登場　樂團演出

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣竹北市公所今天表示，將於26日在水圳公園舉辦「竹北水圳公園音樂故事」，邀集狂美交響管樂團、巴雀室內樂團及銅好重奏團演出，以3座獨立舞台打造立體環繞聲場。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者表示，今年音樂會升級，採「融入式舞台」設計，依公園地形設置3座舞台，讓不同器樂分部從各方演奏，打破傳統舞台與觀眾席界線，營造沉浸式聆聽體驗。

他說，水圳公園將全新開放，盼透過音樂會讓市民感受戶外藝文氛圍，竹北水圳公園音樂故事活動26日下午5時登場，相關資訊可至竹北市公所臉書查詢。

狂美交響管樂團團長謝韋民透過文字說，此次挑戰解構式舞台演出，經多次模擬與調整，將帶來動畫配樂、森林主題曲目，以及未公開的驚喜曲目，盼帶給觀眾不同的音樂體驗。

竹北市公所表示，今年也成立「竹北節慶管樂團」，公開徵選34名市民加入，邀請小號演奏家葉樹涵及指揮家謝韋民、吳昱德指導，團員將於活動當天與狂美交響管樂團同台演出。

竹北 公園 音樂

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