社區長輩們相挺桃園市龜山區新興里候選人張家君（右2），送上滿滿祝福與鼓勵。圖：張家君提供

擁有14年臨床護理工作經驗的張家君，今年投入桃園市龜山區新興里里長選舉。她表示，返鄉後觀察到地方長者就醫及日常照護需求增加，成為投入選舉的主要原因，並針對長者照顧、兒童照顧、交通及行人安全、環境與基礎建設、里政資訊透明等5大方向提出主張。

桃園市龜山區新興里候選人張家君完成登記後，志工夥伴在服務處加油打氣。圖：張家君提供

張家君表示，14年的護理工作讓她長期接觸病患與家屬，也更能體會高齡長者在健康照護及就醫過程中面臨的不便。返鄉後，看著許多熟悉的鄰居、長輩逐漸年長，讓她萌生投入地方服務的想法，希望將過去累積的護理經驗運用在社區服務。

桃園市龜山區新興里候選人張家君與志工團隊一同走訪社區，齊心為新興里加油。圖：張家君提供

實際走訪新興里各鄰巷弄後，張家君認為，目前有兩項民生問題應優先處理。首先是垃圾清運問題，她將爭取恢復中興路265號至171巷沿線垃圾清運，改善居民尤其是長輩倒垃圾的不便；其次是里政資訊透明，希望建立更清楚、即時的社區資訊及政令宣導管道，讓居民掌握與生活相關的各項訊息。

長者照顧也是張家君此次參選的重要政見。她表示，目前社區發展協會已有關懷據點及長者共餐服務，未來希望進一步整合里辦公處與社區發展協會資源，共同推動「食享冰箱」，將食物資源提供給里內有需要的弱勢家庭。

她也規劃依各鄰建立65歲以上及獨居長輩名冊，結合鄰長建立聯繫群組，遇到長輩有緊急狀況或生活需求時，能夠更快通報及協助；另外也希望定期舉辦長輩慶生會，增加長者與社區的互動。

在交通安全方面，張家君說，走訪地方時經常接獲居民反映，有機車騎上社區人行道，對行人尤其是長者及孩童造成安全威脅。她主張盤點容易發生違規的路段，檢視現有標線及警示設施，並與相關單位研議增設阻隔設施的可行性，降低機車騎上人行道的情形。

針對里內部分道路多年未重新鋪設加封，張家君也提出爭取道路改善；路燈損壞、環境衛生及消毒等問題，則希望透過各鄰鄰長就近查報，再由里辦公處轉請相關單位處理，提升問題通報及處理效率。

以「家君用心，新興溫馨」作為競選口號，張家君表示，若順利當選，就任第一年希望優先推動「就醫專車」及「兒童課後照顧」兩項服務。就醫專車主要協助有需求的長者往返醫療院所，減輕長輩及家屬安排交通的不便；兒童課後照顧則希望設置暫托及陪伴據點，讓孩子放學後有安全的去處，也減輕家長的照顧壓力。

張家君指出，從護理工作走入地方服務，改變的是服務的位置，但關心人的初衷沒有改變。她希望將14年護理工作累積的經驗帶進社區，並以長者照顧、兒童照顧、交通及行人安全、環境與基礎建設、里政資訊透明等面向，作為此次參選主要訴求。

本文章來自《桃園電子報》。原文：14年護理師返鄉選里長 張家君投入龜山新興里選戰提出5大方向