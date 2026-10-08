國教盟：校園手機管理保留彈性空間

桃園市擬訂自治條例規範學生進入校園後手機關機並集中保管，有學校認為學生自律性高，相關條例上路後可配合。國教行動聯盟理事長王瀚陽認同，校園手機確實需要管理，但提醒應考量不同年齡學生需求及實務執行問題，要保留彈性處理空間。

私立復旦高中說，學校對學生帶手機到校有訂定管理辦法，國中部每班有集中保管的手機盒（養機場），若學生急事要和家人連絡，跟導師說都可以使用，高中部由各班開班會決定管理方式，僅少數班級採統一保管。但無論哪種做法，學校規定上課禁用手機，學生多能自制，少有違規。

中壢高中目前的手機管理機制並未採集中保管，而是由學生個人自己保管，平時上課時，依照老師上課需求，需要查找資料時，可正常使用手機或平板，但其餘時間不能在上課時使用手機。

中壢高中強調，高中生有一定自主性，此管理模式推行未有太大問題，且以尊重老師教學現場需求為主。

王瀚陽表示，家長最關心手機是否影響學生上課專注，或衍生網路沉迷、偷拍及網路霸凌等問題，建立更清楚的校園管理規則有其必要。不過國小、國中及高中學生自主管理能力不同，高中生還可能有課程查詢、自主學習、社團活動、上下學交通及緊急聯繫等需求，不宜全採同一套管理方式。

他指出，若採集中保管，手機遺失或損壞責任歸屬、緊急事件聯繫及特殊需求例外都應先釐清；違規兩次後限制攜帶的期限、申訴及恢復機制，也應有明確規範。

王瀚陽認為，自治條例討論重點不只是「禁不禁手機」，而是建立全市共同最低管理原則，同時保留不同學段及學校合理調整空間。規範太鬆恐讓教師難以管理，訂得太死又可能增加第一線教師保管、認定及處理負擔，應在學生專注學習與實務需求間取得平衡。