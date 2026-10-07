協力市府行銷在地特色 大園區溪海里長劉健勲獲頒特優里長

桃園市民政局今於中壢區水悅莊園舉辦「115年特優里長表揚活動」，表揚51位特優里長，肯定里長用心服務的付出與貢獻、並代表市府向所有受獎人表達最誠摯的敬意與感謝。

今年共有51位里長獲獎，其中龜山區樂善里長黃錦芳，長期關懷里內長輩，除積極推動社區關懷據點，更將閒置土地整理為「樂齡菜園」，邀請長輩走出家門，一起整地、種菜，分享農作經驗。從一塊閒置土地，到如今充滿笑聲與人情味的菜園。

從「關懷據點」、「樂齡菜園」到「共餐分享」，黃錦芳將長者照顧融入社區日常，透過陪伴與交流，讓長輩在熟悉的社區中安心生活，也讓「桃里深耕」不只是一句口號，而是里長日復一日陪伴居民、累積幸福的具體實踐。

大園區溪海里長劉健勲長期深耕地方、服務鄉親，不僅用心照顧居民，更積極串聯社區及民間資源，為地方發展注入活力。劉健勲協力推動成立「桃園市溪海休閒農業區」，並多年配合市府辦理「桃園彩色海芋季」等大型活動，行銷在地農業特色，讓更多民眾看見溪海的地方魅力。

桃園市民政局長劉思遠表示，里長與民政同仁是城市最重要的基層力量，無論是社區建設、弱勢照顧，都能看見他們默默付出的身影。今年活動以「桃里深耕・卓越輝煌」為主題，「深耕」，代表各位里長長年扎根地方、用心服務；「卓越」，則是對大家努力的肯定。