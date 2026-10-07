守護地球不囉嗦！ 桃園市「台灣女孩日」號召氣候女孩Ready Go

桃園市政府今日宣布年度「台灣女孩日」系列活動，以「守護地球不囉嗦，氣候女孩Ready Go！」為主題，邀請名主持人蔡尚樺代言。

婦幼局表示，為響應聯合國倡議重視投資及培力女孩，保障人權與福祉，我國訂定每年10月11日為台灣女孩日，以推廣女孩權益並展現政府對性別平等之重視。今年聚焦氣候變遷與女孩的關聯，鼓勵女孩從認識環境議題出發，勇於表達觀點、參與公共事務，並將氣候行動融入日常生活，展現女孩關心環境、參與社會的力量。

副市長王明鉅參加「台灣女孩日」宣傳活動，表示為呼應聯合國永續發展目標，婦幼發展局結合環保局，實踐性別平等、氣候行動指標，女性及女孩不僅是氣候變遷影響下的重要關係人，更是永續發展與氣候治理的積極參與者。年輕世代在校園、職場及日常生活中，可能面臨高溫等氣候風險，市府持續推動校園涼爽計畫、增加都市綠蔭及設置遮陽廊道，降低通學及外出時的曝曬，也提供高溫調適相關資訊與休憩空間。

王明鉅說明，市府透過智慧綠建築及城市空間設計，改善都市熱島效應；同時重視極端氣候造成高溫，及短時間強降雨衍生的熱傷害、水災，從各方面研議防範機制。接下來17、18日的氣候女孩培力營，與即日起至23日線上倡議和抽獎活動，都希望大家共襄盛舉，期盼納入年輕世代的觀察與想法，鼓勵女孩關注環境與氣候議題，共同打造更具氣候韌性的城市。

婦幼局說明，今年系列活動以「氣候素養、女孩發聲、公共參與、行動實踐」為四大主軸，將氣候變遷、節能減碳及高溫調適等議題，融入女孩日常生活，並透過活動引導女孩認識環境議題，表達觀點及參與公共事務。

下午的宣傳活動由武陵高中熱舞社開場演出，現場播放「氣候女孩」倡議影片，分享女孩參與氣候行動的觀察與想法，呈現女孩從生活中關注環境、實踐永續的行動。王明鉅、蔡尚樺、婦幼局長杜慈容、環保局長顏己喨、性平辦公室執行長王瓊慧、議員陳美梅、武陵高中校長林裕豐、陽明高中校長黃懷德，及台灣綠能公益發展協會副秘書長張寒瑋都出席宣傳活動。

王明鉅副市長（左3）與市府團隊、代言人蔡尚樺（左2）、陳美梅議員（右3）啟動氣候女孩開跑儀式。圖／婦幼局提供